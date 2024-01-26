بينها لقاء إمام التفكير.. التفاصيل الكاملة لـ أجندة معرض الكتاب

في يومه الثاني

إمام التفكير.. زيارة جديدة لنصر حامد أبوزيد، أحد لقاءات أجندة معرض الكتاب، في ثاني أيامه الجمعة 26 يناير 2024، التي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

أجندة معرض القاهرة للكتاب في يومه الثاني

ففي الواحدة والنصف، تستقبل القاعة الرئيسية ــ بلازا 1، لقاء بعنوان "مصر فجر الحضارة"، يتحدث خلاله كل من الأكاديميتين، دكتورة جيهان زكي، ودكتورة فايزة هيكل.

وفي نفس القاعة تعقد في الثالثة والنصف وضمن محور مستقبليات، إطلاق مشروع "ديوان الشعر المصري" بحضور رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب صاحبة المشروع والشاعر الكبير أحمد الشهاوي، وكل من د. محمد عمر، والناقد د. منير فوزي، ويدير اللقاء الكاتب مصطفي عبادة.

وضمن أجندة معرض الكتاب، وفي نفس القاعة ــ بلازا 1 ــ يحل د. شوقي علام مفتي الديار المصرية في لقاء ضن ظواهر ثقافية اجتماعية بعنوان "الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي مصر الأسبق.. أثره في تجديد الخطاب الديني"، ويدير اللقاء الإعلامي حمدي رزق.

يليها في السابعة والنصف وضمن اللقاء الفكري، ندوة بعنوان "الثقافة الصحية" يحاضر فيها د. أحمد عبدالعاطي، وتحاوره د. عالية عبدالفتاح.

لقاءات القاعة الدولية

وضمن أجندة معرض الكتاب، تستقبل القاعة الدولية بصالة بلازا 2، لقاء بعنوان "مبدعون وجوائز"، ضمن محور كاتب وجائزة، يشارك فيه كل من: الشاعر د. حسن طلب، الكاتبة العمانية عائشة السيفي، وتديرها هبة حمزة.

يليها في الثانية والنصف مناقشة مسيرة روائية مع الكاتب الألباني بسنيك مصطافج، تديرها منة الشرقاوي، ضمن محور ضيف الشرف.

وفي الرابعة وضمن محور ضيف الشرف، لقاء مع الأكاديمي النرويجي تاريه تافيت "رحلة في النيل" ويحاوره الكاتب مصطفي عبيد.

وفي السابعة والنصف وضمن محور كاتب وجائزة، لقاء مبدعون وجوائز.. حضور المكان وأثره في روايات زهران القاسمي، وتحاوره الشاعرة د. رشا الفوال.

أجندة الصالون الثقافي

وفي أجندة معرض الكتاب، اليوم أيضا، وضمن فعاليات الصالون الثقافي، تعقد في الواحدة والنصف، ندوة بعنوان آليات الدمج بين التوعية والإتاحة، وتتحدث فيها د. إيمان كريم، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويديرها حسام الأمير.

يليها في الثالثة والنصف وضمن محور مشروعات السرد العربي، ندوة بعنوان "يحيي حقي" يتحدث فيها كل من: الناقد د. خيري دومة، الشاعر علاء خالد، الكاتب منتصر القفاش، والناقد د. يسري عبدالله، وتديرها سارة حازم.

يعقبها في الخامسة والنصف وضمن محور قضايا ثقافية، لقاء بعنوان "الثقافة العربية واستشراف المستقبل" بمشاركة كل من: د. خالد بلقاسم المغرب، عبدالله المطيري السعودي، د. علي بن تميم الإمارات، د. محمد شوقس الزين الجزائر، ويديرها د. أنور مغيث.

وضمن محور شخصيات مصرية.. مئويات، تعقد في السابعة والنصف ندوة بعنوان "الفنان فؤاد المهندس ــ ميلاده" بمشاركة كل من: الناقد السينمائي عصام زكريا، د. عادل معاطي، د. عمرو دوارة، محمد المهندس، يحيي فكري، وتديرها دينا شرف.

ندوات قاعة فكر وإبداع

ضمن أجندة معرض الكتاب، تستقبل قاعة فكر وإبداع ــ صالة بلازا 1، في الواحدة والنصف وضمن محور "كاتب وكتاب"، يحل الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي تحرير وإدارة جريدة الدستور، في ضيافة معرص الكتاب، ولقاء بعنوان إمام التفكير.. زيارة جديدة لنصر حامد أبوزيد، ويناقشه كل من: المؤرخ دكتور محمد عفيفي، والكاتب محمد شعير، ويديرها محمد عبدالعزيز.

يعقبها في الثالثة والنصف، وضمن محور الأعمال القصصية، مناقشة مجموعة الكاتبة صفاء عبدالمنعم "فنجان قهوة بـ 7 جنيه"، يناقشها كل من الكتاب: أسامة ريان، زكريا صبح، عبير العطار، ويديرها سمير فوزي.

ضمن محور "كاتب وكتاب"، أيضا، تعقد في الخامسة والنصف، ندوة بعنوان "أسرار في حياة هؤلاء"، تتحدث فيها الإعلامية ريهام عياد، وتناقشها إيناس سمير، ويديرها دكتور محمد الباز.

ضمن محور "الأعمال الروائية"، تعقد في السابعة والنصف، ندوة لمناقشة رواية الكاتبة الروائية د. ريم بسيوني "ماريو وأبوالعباس"، ويناقشها الناقد د. سعيد الوكيل، وتديرها نشوي الحوفي.

قاعة ديوان الشعر

وفي أجندة معرض الكتاب، وضمن برنامج فعاليات قاعة الشعر، تحتضن قاعة بلازا 1 عدة ندوات، تبدأ في الثالثة عصرا، بالقراءة الشعرية الأولي، بمشاركة كل من الشعراء: أحمد العراقي، إسراء النمر، أيمن الشحات، تامر أنور، حسام إبراهيم، خالد حسان، سهير الطويل، صفاء أبوصبيحة، هاجر فايد، ويديرها الشاعر عمر شهريار.

وفي الخامسة مساء، وضمن محور اللقاء الشعري، تعقد أمسية مع الشاعر ماجد يوسف، ويحاوره د. أسامة فرحات.

يليها في السابعة مساء، القراءة الشعرية الثانية، بمشاركة كل من الشعراء: أحمد عنتر، حاتم الأطير، حاتم الشهري "السعودية"، الشاعرة العمانية عائشة السيفي، عبده المصري، والشاعر السعودي علي الحازمي، عمر شهريار، ومن سوريا الشاعر فواز القادري، ومن سلطنة عمان الشاعر محمد البريكي، محمد الدسوقي، محمد المتيم، محمد خيري الإمام، ويديرها أحمد حسن عوض.

العروض الفنية

وضمن أجندة معرض الكتاب، وعلي مسرح بلازا 1، يقدم مسرح العرائس أوبريت اللية الكبيرة، وذلك في الثانية عشرة ظهرا.

يليها في الواحدة والنصف، عرض لفرقة الشلاتين للفنون التلقائية، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي الرابعة والنصف عرض لكورال مركز تنمية المواهب، والتابع لدار الأوبرا المصرية.

وضمن أجندة معرض الكتاب، وفي العروض الفنية علي مسرح بلازا 2، عرض يقدمه السيرك القومي، والتابع للبيت الفني للفنون الشعبية، وذلك في الثانية عشرة ظهرا.

يليها في الثالثة عصرا، عرض لفرقة التنورة التراثية والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي الرابعة والنصف، عرض لفرقة بنات وبس، التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل.