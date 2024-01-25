وزير الأوقاف: مصالح الأوطان من أهم مقاصد الأديان وتقوية الدولة مطلب شرعي

قال مختار جمعة، وزير الأوقاف إن مصالح الأوطان من أهم مقاصد الشريعة وأن تقوية الدولة مطلب شرعي ووطني وإنساني.

وشدد مختار، خلال اللقاء الفكري “الخطاب الديني في مصر” ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب 2024، على أن “كل منا له دور أن يؤديه، سواء كان كاتب أو شرطي، مزارع أو حرفي، معلم أو قاضي، عليه أن يؤدي دوره في الدفاع عن الوطن كل في مكانه، أما الدفاع المتخصص فهو الذي تقوم به بكل عزة وشرف قواتنا المصرية المسلحة والقوات الشرطية”.

وحول سلسلة رؤية التي تحتفل وزارة الأوقاف بإصدارها الــ200 بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، أوضح جمعة أن سلسلة “رؤية” بدأت منذ 5 سنوات بتعاون كامل على المستوى الوظيفي بين كل من ساهم في إخراج السلسلة وأخص بالذكر وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب.

الثقافة للأمم كالماء والهواء

وحول الثقافة ودورها للأمم تابع وزير الأوقاف: "الثقافة للأمم المتحضرة كالماء والهواء والمعلم الجيد، والطبيب الجيد وغيرهم لا بد أن يكون قارئا جيدا. فكل منا في مجاله عليه أن يكون لديه ما نسميه عموم الفهم في كل القضايا، يجب أن نلم بفهم عام عنها، سواء كانت قضايا داخلية أو خارجية في العالم في المجالات السياسية والفكرة والاجتماعية والاقتصادية. المتخصص حتي لو كان عبقريا في مجاله فلا بد له من الإلمام بفهم عام عما حوله ولا يكون بمعزل عن الفهم العام مكتفيا بتخصصه.

وأردف “جمعة”: من أكبر وأهم المشكلات التي نواجهها، مشكلة انسداد وانغلاق ضيق الأفق الثقافي، فقد يكون المتخصص في مجاله متميز لكنه يفتقد فهم ما يدور حوله من قضايا، لذا عليه أن يلم بها بالقدر الذي يجب أن يكون.

وشدد الوزير على أنه لا يمكن التعامل مع فهم القضايا الداخلية بمعزل عن فهم القضايا الخارجية في العالم سواء في السياسة أو الاقتصاد وغيرها.

وضرب جمعة مثالا بالذكاء الاصطناعي موضحا: منذ سنوات استعنا بالذكاء الصطناعي في مسألة ما إلا أن اجاباته كانت ضعيفة نظرا للمدخلات التي أعطيت له، وعندما تحسنت وزادت المدخلات تحسن أدائه. وهكذا العقل البشري، كلما زادت المدخلات إليه وكانت قوية كلما كان أكثر كفاءة وقدرة علي استيعاب العالم من حوله.

من فاته زيارة معرض الكتاب فاته الكثير

وتابع مختار جمعة حديثه عن أهمية الثقافة ودورها، لافتا إلي أن الأمم التي اعتمدت علي ماضيها الثقافي سبقتها أمم أخرى، ومن يتوقف عن التعلم والثقافة يسبقه الزمن والآخرين، ومن لم يزر معرض الكتاب خلال السنوات الماضية أو في أي عام فاته الكثير.

وفي وزارة الأوقاف نحث الأئمة والواعظات علي زيارة المعرض وحضور الندوات واللقاءات، كونها فرصة للإسهام في بنائهم الفكري.

ووجه مختار الشكر للرئيس السيسي، مشيرًا إلي أن الرئيس يولي اهتمامًا خاصا بالفكر والثقافة والإبداع حتى أن سلسلة رؤية التي نحتفل بإصدارها المائتين جاءت نتيجة لتوجيهات القيادة السياسية في تجديد قضايا الفكر الديني بصورة معاصرة.

وترجمت السلسلة بعدة لغات أجنبية كالإنجليزية والسواحلية والفرنسية والهوسا وغيرها، وأرسلنا نسخا منها إلي المنظمات الدولية كالأمم المتحدة في جنيف والمراكز الإسلامية في أوروبا، كما زودنا المدارس الأجنبية وكليات اللغات وأقسام اللغات في الكليات المختلفة، بعدد كبير من السلسلة. والتي أصدرنا من أعدادها موسوعة تتناول قضايا عديدة كالبيئة والمناخ حماية دور العبادة وحماية الكنائس ونساء مصريات. ولم ننس ذوي الهمم والقدرات الخاصة فأصدرنا كتاب القفز فوق الصعاب.