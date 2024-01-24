جمال حسان لـ"الدستور: رواية "نصفها الغائب" تجرى أحداثها بين القاهرة وعاصمة النرويج

“نصفها الغائب”.. عنوان أحدث أعمال الكاتبة جمال حسان السردية، والتي تشارك من خلالها في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يفتتح صباح اليوم الأربعاء.

"نصفها الغائب" تجري أحداثها بين القاهرة وعاصمة النرويج

وكشفت الكاتبة جمال حسان لــ “الدستور” عن ملامح روايتها الأحدث “نصفها الغائب”، والصادرة عن دار العين للنشر، مشيرة إلى أن الرواية تجري أحداثها في أجواء رومانسية، بين القاهرة وعاصمة النرويج أوسلو، وعاصمة الضباب لندن.

وأضافت جمال حسان ”: رواية “نصفها الغائب”، محاولة للتصالح مع الذات والعالم من خلال رحلة أبطالها في مسارات الفقد والوجع والحنين للأحباء الذين غادروا الحياة، والأحباء الذين هجروا.

وتابعت: “ثم تتطور الأحداث إلى عفوية اللقاء والصدفة فيما يجد كل منهم نفسه رهن لحظة عابرة وكأنها ولادة جديدة وتحرر من ربقة نوازل الأيام”.

والكاتبة جمال حسان، مؤلفة رواية “نصفها الغائب”، كاتبة مصرية مقيمة في العاصمة الإنجليزية لندن، درست الطب في جامعة عين شمس، وتعمل استشارية للطب النفسي في انجلترا. صدر لها العديد من الأعمال الأدبية والتي تتوزع بين المجموعات القصصية والكتابات الروائية.

فضلا عن روايتها نصفها الغائب، صدر لها العديد من الأعمال الروائية، بالإضافة إلي المجموعات القصصية نذكر من بينها: نساء الهلباوي، سندس والملك، شهريار ينتظر وغيرها.

ومما جاء في رواية نصفها الغائب، للكاتبة جمال حسان نقرأ:

ما كل هذه العجرفة يا آنسة!

لايهمنى من تكونين، ماذا تصنعين، ولن أسأل ما اسمك. لن أنظر ناحيتك وأتأمل قوامك البديع الفارع لأنك حتما تتوقعين رجلا شرقيا معذبا بذكورته فاغرا فاه، مشتعلا بصدرك الممتلىء تحت بلوزتك الشفافة مفتوحة العنق فيتحرك بموسيقى الشهوة ليلتصق بك. لابأس، أتوقع هذا أو نصفه على الأقل.

أليس هذا النمط المألوف لأمثالى وجنسى من الحمقى هو مايدور فى رأسك يابنت أوسلو؟ نعم سأدعوك بنت أوسلو. أنت جزء من الكل. أليس إنكار الحقيقة هو الكليشيه الضمنى بين اللاعبين الكبار فى عواصم العالم، فى مهزلة حق تقرير المصير لشعب لايجوز له أن يعيش فى أرضه دون تعذيب يومى مقنن ومدروس؟

ما أسهل الكلام وأغباه عن أى حق. هذا الكلام لن يعجبك لأن الإنسانية عندك وجنسك ومن يشبهونك هو تخفيف وقع الكارثة المفروضة علينا.

يشار إلى أن الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 تقام في الفترة من 24 يناير وحتي 6 فبراير، في رحاب مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”، وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة هذا العام، واختير عالم المصريات دكتور سليم حسن شخصية المعرض الرئيسية، والكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض الكتاب.

أما عن سعر تذكر دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب، فقيمتها “5” خمسة جنيهات فقط لا غير، ويمكن الحجز أونلاين من هنا https://cairobookfair.gebo.gov.eg/

كما خصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة في هيئة النقل العام، 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها 115 سيارة بمتوسط زمن تقاطر 20 دقيقة، وذلك تيسيرًا على الزوار.