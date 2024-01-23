سمير الأمير يشارك بروايات وحكايات مصرية في معرض الكتاب

يشارك الشاعر سمير الأمير في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته غدًا بأحدث مؤلفاته، الصادرة عن دار ميتابوك للنشر، تحت عنوان “روايات وحكايات مصرية”.. جدل النصوص السردية والنص العام.

سمير الأمير: كتابي محاولة لتسليح القارئ بالوعي

وشكف الأمير لـ “الدستور” ملامح كتابه “روايات وحكايات مصرية”، قائلاً: "حرصت في كتابي على أن تكون الأعمال التي أناقشها هنا، أعمالا جيدة ولا تحتاج لمحاولات لإثبات اكتمالها أو لدحضها وبيان تشوهها، الأمر هنا أنني وجدتها نصوصا بارعة ساعدتني جيدا على قراءة النص العام للحياة السياسية والاجتماعية والنفسية للمصريين ولتاريخهم وكفاحهم التاريخي من أجل التأكيد على وجودهم الحضاري الفاعل في التاريخ الإنساني.

أوضح الأمير: اعتبرت أن دراسة العلائق بين هذه النصوص والحياة، سيصبح مفيدا للقارئ المصري والعربي وسيساعده في حالة كونه مبدعا على خلق نصه السردي الخاص، بعد أن يمكنه من فهم حياته كإنسان يحيا على الأرض ويتسلح بالوعي للدفاع عن وجوده فيها ووجودها فيه.

وتابع "آليت على نفسي هنا ألا أنثر في ثنايا قراءاتي أسماء ومراجع نقدية أجنبية وإن كنت استخدمت طبعا بعض المصطلحات من قبيل اختصار الطريق نحو الفهم، وهذا النهج لا يعني تجاهلي لمدارس النقد الحديثة منذ ليفيز وماثيو أرنولد حتى دريدا ورولان بارت، ولا للأساتذة العظام في مصر والوطن العربي.

ففي واقع الأمر كل هؤلاء حاضرون في عقلي ووجداني حال الكتابة وحال تأمل الحياة ولكنني فضلت، أن تكون مقارباتي النقدية مجرد محاولة لتشجيع الناس في بلادي على استقطاع أوقاتا لقراءة أعمال ستغير نظرتهم وقد تساعدهم في تطوير نصوص معيشتهم، دون أن أدعوهم كأطباء ومدرسين ومهندسين وفنيين وحرفيين منشغلين بالبحث عما يقيم الأود للتفكير في قضايا، كموت المؤلف ونهاية التاريخ والتفكيكية وما بعد الحداثة وكل هذه المنتجات الفكرية التي صاحبت رغبة الرأسمالية في الاحتفال بانتصارها على كل محاولات الإفلات من مشروعها الذي لا ترى للبشرية مصيرا غيره.

النصوص السردية التي يتناولها الكتاب

وحول النصوص السردية موضع دراسة الكتاب يستكمل سمير الأمير أن الكتاب يناقش النصوص السردية:"شمعة البحر" و"بشاير اليوسفي" للروائي رضا البهات، وروايات "ملحمة السراسوة" و" برسكال" و"تاريخ آخر للحزن"، للروائي احمد صبري أبو الفتوح، وروايات" بياض ساخن"و"لعنة ميت رهينة" و"يوم الثبات الانفعالي" للروائية سهير المصادفة.

والمجموعة القصصية "شال أحمر يحمل خطيئة " ورواية "هبات ساخنة" للكاتبة سعاد سليمان، والمجموعتين القصصيتين "المكابدات" و"اللمسات" للكاتب سمير الفيل، ورواية "فصول من سيرة التراب والنمل" للكاتب حسين عبد العليم والمجموعة القصصية "الرابع عشر من برومير" للكاتب أمل سالم، والمجموعة القصصية "الحور العين تفصص البسلة" للكاتبة صفاء النجار، ورواية "عصافير هاربة من دق الصفيح" للروائي يسري أبو العنين، ورواية " أسود دانتيل" للكاتبة حرية سليمان، ثم قراءة في قصص أماني فؤاد.

وتنطلق الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير وحتي 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”، وشخصية المعرض الرئيسية عالم المصريات دكتور سليم حسن، بينما شخصية معرض كتاب الطفل فللكاتب يعقوب الشاروني.