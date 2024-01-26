الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أعضاء التنسيقية يشاركون في اليوم الثاني لمعرض الكتاب (صور)

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

شارك أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اليوم الثاني للدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقام أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتقديم المساعدة لرواد المعرض في انتقاء الكتب والمؤلفات المختلفة، وشهد مقر التنسيقية بجناح عصير الكتب في صالة "2" توافد عدد كبير من شباب الجامعات وطلاب المدارس.

 

txt

"محاولة فهم".. "تنسيقية الأحزاب" توزع كتبا حول مفاهيم السياسة بمعرض الكتاب

txt

عضو بـ"تنسيقية الأحزاب": الاقتصاد المصري قادر على التجاوب مع مستجدات الأحداث العالمية


جدير بالذكر أن اليوم  الثاني من معرض الكتاب، شهد إقبالًا جماهيريًا كثيفًا في كافة قاعات المعرض، بالإضافة إلى انطلاق الفاعليات الثقافية والفنية للمعرض، والتي كان الشباب في صدارتها على مدار اليوم.

ومن المقرر أن تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا السبت، ندوة بعنوان "الحوار الوطني.. حصاد المخرجات" بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، يليها حفل توقيع كتاب "ويبقى الأثر" الذي يجسد حياة النائب الراحل أحمد زيدان، عضو التنسيقية.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين معرض القاهرة شباب الجامعات عصير الكتب التنسيقية

مواد متعلقة

حصاد الحوار الوطني.. المستشار محمود فوزي ضيف ندوة التنسيقية في معرض الكتاب غدًا

حضور بارز لتنسيقية شباب الأحزاب فى أول أيام معرض القاهرة للكتاب (صور)

غدًا.. التنسيقية تنظم مائدة مستديرة بعنوان "ذكرى ثورة يناير.. حوار بين أجيال"

ويبقي الأثر .. التنسيقية تصدر كتابًا عن سيرة النائب الراحل "أحمد زيدان"

نائبة التنسيقية تتقدم بمقترح لتعديل أحكام قانون سوق المال

أحمد الخطيب: إسرائيل استهدفت 112 صحفيًا في 100 يوم من الحرب على غزة لإسكات أصواتهم

الدكتور طارق فهمى لـ"صالون التنسيقية": الإعلام الإسرائيلى فوضوى ويريد استمرار الحرب

السفير حسين هريدى: العدوان على غزة أرجع القضية الفلسطينية محل اهتمام الشباب

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الخارجية الأمريكية: قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن

ماذا تعنى قرارات "العدل الدولية" فى دعوى ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية؟

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة