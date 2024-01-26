أعضاء التنسيقية يشاركون في اليوم الثاني لمعرض الكتاب (صور)

شارك أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اليوم الثاني للدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقام أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتقديم المساعدة لرواد المعرض في انتقاء الكتب والمؤلفات المختلفة، وشهد مقر التنسيقية بجناح عصير الكتب في صالة "2" توافد عدد كبير من شباب الجامعات وطلاب المدارس.



جدير بالذكر أن اليوم الثاني من معرض الكتاب، شهد إقبالًا جماهيريًا كثيفًا في كافة قاعات المعرض، بالإضافة إلى انطلاق الفاعليات الثقافية والفنية للمعرض، والتي كان الشباب في صدارتها على مدار اليوم.

ومن المقرر أن تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا السبت، ندوة بعنوان "الحوار الوطني.. حصاد المخرجات" بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، يليها حفل توقيع كتاب "ويبقى الأثر" الذي يجسد حياة النائب الراحل أحمد زيدان، عضو التنسيقية.

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