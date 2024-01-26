الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حصاد الحوار الوطني.. المستشار محمود فوزي ضيف ندوة التنسيقية في معرض الكتاب غدًا

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا السبت في الرابعة مساءً، ندوة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حول حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بعنوان "الحصاد الوطني المستمر"، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.

ومن المقرر أن تناقش الندوة، التي يديرها الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما جاء في كافة جلسات الحوار الوطني من أفكار وأطروحات وتوصيات خلال الفترة الماضية.

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"محاولة فهم".. "تنسيقية الأحزاب" توزع كتبا حول مفاهيم السياسة بمعرض الكتاب

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عضو بـ"تنسيقية الأحزاب": الاقتصاد المصري قادر على التجاوب مع مستجدات الأحداث العالمية

كما تناقش الندوة، كيف ساهم الحوار الوطني في تحسين المناخ العام، فضلا عن مستقبل الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، وما الذي يمكن أن يقدمه.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين القاهرة الدولي الحوار الوطنى المستشار محمود فوزي الإعلامي أحمد عبد الصمد

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