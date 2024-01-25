كيف نربي أولادنا على حب القراءة.. ندوة لقناة "مدرستنا" داخل معرض الكتاب (صور)

بدأت ندوة داخل معرض الكتاب في يومه الأول تحت عنوان "كيف نربي أولادنا علي حب القراءة" برعاية قنوات “مدرستنا” تديرها المذيعة ياسمين نور الدين.

تستضيف الندوة هيثم عبد ربه مؤسس “عربية الحواديت”، حيث قال: “مهم جدا جدا إن البيت أو الأشخاص الموجودين في البيت يكونوا محبين للقراءة”.

وأضاف: “لا بد أن يكون العنصر الموجود في البيت مشارك في عملية القراءة ويكون الكتاب مثله مثل أي فرد في البيت”.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.