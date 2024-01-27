الكاتبة خولة حمدي: "في قلبي أنثى عبرية" عن قصة حقيقية التقيت صاحبتها

عبرت الكاتبة التونسية خولة حمدي، عن سعادتها بوجودها في القاهرة، وانبهارها بالإقبال الكبير على معرض الكتاب.

أضافت الخولي، في ندوة لها بمعرض الكتاب: “بدايتي عندما كنت طفلة صغيرة مهتمة بالقراءة والروايات المصرية للجيب وهذه هي بدايتي الروايات المصرية للجيب”.

استكملت: “كانت أول محاولاتي للكتابة في الإعدادية والأعمال البوليسية لم تكن توجه شخصيتي”.

أضافت خولة حمدي، خلال ندوتها في معرض الكتاب الدولي: “كتاب أراني أنظر إليك مقتبسة من قصة حقيقة وكانت اكثر مهمة صعبة وأكبر تحدي في مسيرتي، وكانت رواية صعبة جدا لأن فيها الكثير من التحدي وأتعبتني نفسيا في بعض المراحل”.

وعن رواية في "قلبي أنثى عبرية" قالت خولة حمدي: “هذه قصة حقيقة وقد تعرفت على صاحبتها ورأيت أنها تصلح لأن تكون رواية، وكتبتها بالفعل”.

تفاصيل معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.