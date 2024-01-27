السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حروف منثورة" تقدم عرض "المجنون" في معرض الكتاب

جانب من معرض الكتاب
جانب من معرض الكتاب

حرصت دار حروف منثورة للنشر والتوزيع والبرمجيات، على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

تفاصيل مشاركه دار حروف

قدمت دار حروف منثورة عرض المجنون في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتضمن العرض الحصول على ٤ كتب ب 100 جنيه.

وقال حمدي محمد، أحد المسؤولين عن جناح دار حروف منثورة للنشر والتوزيع والبرمجيات في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 لـ"الدستور"، إنه قدم العرض لتخفيف الأسعار عن كاهل رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب ومساعدتهم في اقتناء الكتب التي يحتاجون إليها.

ولفت إلى أن الإقبال على المعرض حتى الآن كبير جدا، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة التوافد خلال الأيام المقبلة.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.


وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

جانب من معرض الكتاب
جانب من معرض الكتاب
جانب من معرض الكتاب
جانب من معرض الكتاب
جانب من معرض الكتاب
جانب من معرض الكتاب
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