السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

2600 مستفيد من قافلة "الشباب والمناخ" في معرض الكتاب

قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ

واصلت قافلة "الشباب والمناخ" الخاصة بالتوعية البيئية والتغيرات المناخية، جولاتها فيمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة، ومبادرة SRS، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ضوء الحد من مسببات التغيرات المناخية، ورفع الوعى العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها، بمشاركة مجموعة من الشباب وممثلي الجهات المشاركة.

txt

بدء توافد الزوار على معرض الكتاب في يومه الثالث رغم سوء الأحوال الجوية

معرض القاهرة الدولي للكتاب

واستكمل الكرفان أنشطته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، حيث تناول ورشة عمل حول تعريف التغيرات المناخية، وورشة عمل حول زراعة الأسطح، أفلام بيئية، ألعاب "من سيربح على الكربون"، ألعاب "ابحث عن الكربون"، ورشة عمل تاريخ التغيرات المناخية، ورشة عمل حول بيت صديق للبيئة، ورش عمل حول السياسات المناخية، وحملات توعية لزوار المعرض، ووصل عدد المستفيدين حتى أمس ما يقرب من 2600 مستفيد.

وتهدف القافلة إلى النهوض بالتثقيف البيئي والعمل المناخي من خلال كرفان التوعية البيئية، والذي يجوب محافظات الجمهورية كمبادرة وطنية تسعى لتمكين النشء والشباب للتفاعل مع قضايا تغير المناخ، ويستهدف توعية وتحفيز الشباب وتمكينهم من التفاعل الإيجابي مع قضايا البيئة والمناخ والنهوض بالثقافة البيئية والعمل المناخي للأجيال القادمة.

وقال حسن البرلسي، مسؤول العلاقات العامة والتعاون الدولي بمبادرة " EGYouth4CLIMATE " إن مصر تبذل جهودا فعالة للتنسيق لرفع الوعي بقضايا المناخ والتنمية المستدامة.

ولفت "البرلسي"، إلى أن قافلة الشباب والمناخ تعمل على توصيل رسالة رئيسية بأن العمل المناخي أمر لابد منه، ويندرج تحتها مجموعة من الرسائل الهامة ومنها أهمية إشراك القطاع الخاص والشباب، وما تنفذه الدولة من سياسات وإجراءات لاشراكهم في المشروعات الخضراء، كإتاحة الفرصة للمشاركة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، والرسالة الثانية هي استدامة الموارد الطبيعية والتى ستظهر بوضوح خلال ورش العمل عن إعادة التدوير وزراعة الأسطح والأفلام البيئية، إلى جانب التركيز على الخسائر والاضرار والحد من تكلفتها من خلال الإسراع من إجراءات التكيف.

وأضاف أن مصر تقدم مبادرات مميزة ومتعددة ومنها ما يتعلق بالنوع الاجتماعي، وتعزيز دور المرأة في مجال العمل المناخي، حيث تتضمن القافلة يوميًا ورش عمل وجلسات توعية لموضوعات حول قضايا المناخ المتعلقة بالمرأة وآخر للشباب، بالإضافة إلى تناول دورهما في المحاور والموضوعات المؤثرة على التنمية المستدامة من جوانب متعددة.

قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ
معرض القاهره الدولي للكتاب الشباب والمناخ التوعية البيئية والتغيرات المناخية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 أنشطته بمعرض القاهرة حملات توعية لزوار المعرض معرض الكتاب

مواد متعلقة

بـ2 جنيه.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية فى معرض الكتاب (صور)

لأول مرة بالعربية.. كتابات "لوركا" فى شبابه بمعرض القاهرة للكتاب

عرائس "هاند ميد" فى جناح "القومى للمرأة" بمعرض الكتاب (صور)

فعاليات قافلة "الشباب والمناخ" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

"اطبع".. أول منصة عربية لطباعة الكتب عند الطلب تشارك في معرض الكتاب

"عجلة الحظ".. تجربة جديدة لجذب زوار معرض الكتاب (فيديو)

محاضرة تأطيرية عن تجديد الخطاب الديني في معرض القاهرة للكتاب

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم موسوعة الأعمال الكاملة لمحمد غلاب في 11 مجلدا

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة فى هذه المناطق

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

تهديد وجودى لإسرائيل.. تفاصيل عريضة إقالة نتنياهو

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران