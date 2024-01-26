الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بـ2 جنيه.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية فى معرض الكتاب (صور)

جناح سور الأزبكية
جناح سور الأزبكية في معرض الكتاب

شهد جناح سور الأزبكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، إقبالًا كبيرًا من الجمهور في ثاني أيام المعرض، حيث يتميز الجناح بأسعاره المنخفضة مقارنة بأسعار دور النشر الأخرى المشاركة في المعرض.

وتبدأ أسعار الكتب في الجناح من جنيهين حتى 100 جنيه للكتب النادرة، ويعرض الجناح كتبًا في مجالات الطب، الهندسة، العمارة، قصص الأطفال، وكتب القانون، بالإضافة إلى كتب إنجليزية.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

جناح سور الأزبكية في معرض الكتاب
جناح سور الأزبكية في معرض الكتاب
جناح سور الأزبكية في معرض الكتاب
جناح سور الأزبكية في معرض الكتاب
جناح سور الأزبكية في معرض الكتاب
جناح سور الأزبكية في معرض الكتاب
جناح سور الأزبكية في معرض الكتاب
جناح سور الأزبكية في معرض الكتاب
جناح سور الأزبكية في معرض الكتاب
جناح سور الأزبكية في معرض الكتاب
معرض الكتاب سور الأزبكية معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب الدولي معرض القاهرة 10 اصدارات في معرض الكتاب

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