الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لأول مرة بالعربية.. كتابات "لوركا" فى شبابه بمعرض القاهرة للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شارك الشاعر والمترجم محمد الرشيدي، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بإصدار جديد تحت عنوان "بواكير لوركا النثرية- صوفيات المراهقة"، للمرة الأولى بالعربية.

يصدر الكتاب عن دار فهرس  للنشر والتوزيع، ويعد هذا العمل الذي ترجمه "الرشيدي" عن الإسبانية، أول كتبه المطبوعة بعد نشره في عدة منصات عربية، خلال الفترة الماضية.

كيف استشرف لوركا العالم والحياة خلال مراهقته وشبابه؟

تعكس هذه النثريات استشرافات لوركا العالم والحياة، بما فيها من ركائز رئيسية، مثل الدين والسياسة والمجتمع بنظرة شاب صغير السن كبير الوعي والقيمة، إذ كانت هذه النثريات هي الركلة الأولى من لوركا، الذي أصبح بعد ذلك أحد الشعراء التاريخيين حول العالم، نظرًا لكتاباته وحياته النضالية، التي أدت إلى إعدامه في أواخر الثلاثينات من العمر.

 تقدمتان عربية وأخرى إسبانية للكتاب

واحتفاء بالكتاب وتكريسًا لأهميته في الكشف عن مراحل النمو الأدبية لدى لوركا جاء الكتاب بتقدمتين عربية وأخرى إسبانية، حيث قام بتقديم الكتاب الشاعر الإسباني مانويل لوبيث أثورين والدكتورة المصرية هدى عطية، كما أهدى الشاعر عماد أبو صالح  قصيدته "لوركا" إلى الكتاب إعجابًا وتثمينًا لجهود المترجم.

جدير بالذكر أن محمد الرشيدي شاعر ومترجم مصري، حصل على ليسانس الألسن من قسم اللغة الإسبانية وآدابها بجامعة كفر الشيخ عام 2020، وعلى درجة الماجستير الأوروبي- المصري المشترك في اللغة والثقافة الإسبانية، المنظم بالتعاون بين جامعة سلامنكا "إسبانيا" وعدة جامعات مصرية، في تخصص "دراسات الترجمة" عام 2022.

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معرض الكتاب 2024

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم "5" صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

محمد الرشيدي دار فهرس الرشيدي منصات عربية معرض الكتاب للنشر والتوزيع

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