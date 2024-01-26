الإعلامى محمد الباز: تعلمت التفكير من "أبوزيد".. وهذا الكتاب محاولة لرد الجميل

شهدت قاعة "فكر وإبداع" في معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، ندوة لمناقشة كتاب "إمام التفكير.. زيارة جديدة لنصر حامد أبوزيد" للإعلامي ورئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" الدكتور محمد الباز، وناقشه الكاتب محمد عبدالعزيز، وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الأسبق وأستاذ تفسير وعلوم القرآن محمد سالم أبوعاصي.

الكتاب عمل درامى

وفي كلمته، قال الكاتب محمد عبدالعزيز إن المؤلف لم يدّع وصلًا بنصر أبوزيد، وهذه هي موضوعيته المعتادة، لكنه بالمقابل ظل حريصًا على معرفة لماذا قتلوا أبوزيد وهو حي ولم يمنحوه فرصة للدفاع عن نفسه.

وأضاف "عبد العزيز": "الكتاب أراه عملًا دراميًا وليس مجرد كتاب به فكر ورؤى، فهو يأخذنا إلى منطقة إبداع أخرى، وهو في حد ذاته عمل درامي أرى من السهل جدا تحويله إلى سيناريو، إذ يروي فيه المؤلف في صورة درامية علاقة المفكر الراحل بزوجته وعلاقته بوالده ووالدته ورقته في التعامل مع المرأة، وصراعه مع جماعة الإخوان بعد ودٍ قديم، وإصراره على رسم مستقبله رغم قدراته المالية المحدودة، وتسامح نصر أبوزيد مع خصومه".



الكتاب انتصار للحياة وحرية الفكر

في حديثه عن كتابه، قال محمد الباز: "الدافع لهذا الكتاب لم يكن الرغبة في الانتصار لأبوزيد فقط ولكنه انتصار للحياة ولأفكار نرددها دون أن نطبقها من قبيل حرية الفكر والاجتهاد، ومناقشة الفكر والإبداع لا أن تصل الأمور إلى درجة العداء والتحريض على القتل والتفريق بين المفكر الراحل وزوجته".

وأضاف: "هذا الكتاب يأتي هذا العام بعد مرور 30 عامًا على قضية التفريق بين أبوزيد وزوجته، و80 عامًا على ميلاده، فالمشكلة الأساسية أن الوعي العام يختصر فكر نصر أبوزيد في فكرة مغلوطة تتمثل في أنه عادى الإسلام، وهو تلخيص مجحف لأننا أمام واحد من مفكرينا الكبار اتفقنا أو اختلفنا معه".

وأوضح محمد الباز أن "أبوزيد" اتبع نهجًا فكريًا في تفسير القرآن الكريم ذا صلة بسلسلة سابقة عليه من المفكرين، بدءًا من الإمام محمد عبده، والشيخ أمين الخولي، ومحمود أحمد خلف الله، وكل من دخلوا إلى هذه الدراسات طوردوا وحوصروا، إلا أن نصر أبوزيد أصر على موقفه حتى النهاية رغم أنه كانت أمامه الفرصة لأن يتراجع، ولكنه لم يسلك هذا المسلك ورفض تقديم أي تنازلات فيما قدمه من فكر لأنه للحظة الأخيرة كان مؤمنا بأن ما قدمه كان في خدمة الإسلام وليس معاداته.

وتابع: "أبوزيد كان مفكرًا حقيقيًا، ولذلك كانت الحرب عليه بلا رحمة، إذ خرجت خلافاته مع الجامعة إلى الرأي العام وهوجم بضراوة، ولم تُمنح له الفرصة لأن يدافع عن أفكاره، ومن ثم فقد كتبت هذا الكتاب اتباعًا لما اعتبرته وصيّة للمؤلف الراحل إذ قال ذات مرة: أتمنى أن أقابل كل مواطن مصري على حدة وأشرح له حقيقة مواقفي وآرائي، لأنه مُنع من الظهور الإعلامي والدفاع عن نفسه، فأردت أن أكتب عنه وأوضح حقيقة مواقفه وأفكاره، فقد تعلمت التفكير منه وهذا الكتاب محاولة لرد الجميل له".



تقديم الكتاب

الكتاب الصادر حديثًا عن "دار مسافات"، جاء في تقديمه: "كان نصر حامد أبوزيد يريد أن يقابل كلَّ مصري ليحكي له حكايته، يتحدث معه عن أبحاثه ودراساته وكتبه، يؤكد له أنه ما أمسك بالقلمِ إلا لنصرة الإسلام وتخليصه مما لحِقَ به من شوائب البشر، لم يكُن يدافع عن نفسه، بقدر ما كان يدافع عن الفقراء والبسطاء والضعفاء والمنكسرين، دون أن ينتظر منهم شيئًا، كل ما أراده هو أن يعرفوه كما عاش وكما كتب وكما مات أيضًا. هنا نخرج مع نصر بعيدًا عن الغرف والكتب والدراسات والمؤتمرات والندوات المغلقة، سنجلس على المقاهي معًا، ونسير في الشوارع معًا، ونطرق أبواب البيوت الموصَّدة في وجهه علَّها تفتح أمام "إمام التفكير" الذي وهب نفسه للحياة والناس. هنا نروي قصة الفتى الذي حاولَت الأقدار أن تسحقه، لكنه تحداها وانتصر عليها. هنا نحكي الفصل الكبير من حياته... يوم القيامة الذي وجد نفسه فيه قبل أن يموت مُهدَّدًا ومطاردًا ومنفيًّا. نسمعه معًا وهو يقول لنا ما الذي قدمه... وما الذي كان يريده؟ أفعل ذلك لأني أشعر بأن روحه التي فاضت إلى ربها منذ سنوات لم تقابل الراحة إلى الآن، وحتى تقر وتستقر فلا بد أن يعرف الجميع: لماذا قتلوه وهو حي؟ ولماذا مثلوا بجثته وهو يراقبهم صارخًا دون أن يسمع لصراخه أحدٌ؟ ولماذا حاولوا كتم أنفاسه فلم يمنحوه فرصةً للدفاع- مجرد الدفاع- عن نفسه؟".

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