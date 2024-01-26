الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"عاشت فلسطين حرة".. رسائل أطفال مصر إلى غزة من معرض الكتاب

طفال مصري يحمل علم
طفال مصري يحمل علم فلسطين بمعرض الكتاب

دوّن أطفال مصريون رسائلهم لأهالي فلسطين وقطاع غزة، في جناح فلسطين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وكتب بعض الأطفال عبارات "عاشت فلسطين حرة" و"بإذن الله سيتم تحرير الأقصى"، بينما كتبت طفلة أخرى "تحيا فلسطين.. يا رب يعيشوا بخير"، وآخر كتب "ربنا يحرر فلسطين".

يأتي ذلك تزامنًا مع إقبال القرّاء على معرض الكتاب، الذي يشهد الكثير من المشاهد التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي عليه.

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"أيادي مصر" تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

رسائل أطفال مصر إلى غزة من معرض الكتاب
رسائل أطفال مصر إلى غزة من معرض الكتاب
معرض الكتاب فلسطين رسائل الأطفال دولة فلسطين معرض الكتاب 2024

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