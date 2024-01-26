الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رواية قصر كوهين لعلا الحمامصي.. معتز العزايزة يتزوج البطلة وفلسطين تتحرر

معرض الكتاب
معرض الكتاب

 طرحت الكاتبة علا الحمامصي، روايتها "قصر كوهين" في، معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 عبر دار حابي للنشر.

 رواية قصيرة عن القضية الفلسطينية  تبدأ من طنطا

وقالت  علا الحمامصي لـ "الدستور" إن الرواية تضم 3 روايات قصيرة، من بينها واحدة عن القضية الفلسطينية، وتدور أحداثها في قصر كوهين، وهو قصر موجود بالفعل في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وكان مالكه يهودي.

وأضافت الكاتبة أنها اتخذت قصر كوهين، كرمز للكيان، ويحدث صراع في إشارة للصراع العربي الإسرائيلي، ثم ينتهي بهدم القصر، وعودة البطلة، ثم تتزوج من الصحفي الفلسطيني معتز العزايزة، ويعودوا إلى فلسطين، وهي ترمز إلى عودة الأمل.  

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فعاليات خاصة لـ"الطفولة والأمومة" على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب

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ناشرون عرب وأجانب: معرض الكتاب "فرصة للجميع" مع تحديات صناعة النشر

معرض الكتاب 

الجدير بالذكر أن الدورة الحالية لمعرض الكتاب 55، تقام تحت الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة وتأتى هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها فى الفترة من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير المُقبل، وتُنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

علا الحمامصي معرض القاهره الدولي للكتاب القضية الفلسطينية قصر كوهين معرض الكتاب

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