الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دار نشر سوري يوفر خرائط الوطن العربي لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قام دار نشر سوري في معرض القاهرة الدولي للكتاب بتوفير خرائط الوطن العربي وخريطة العالم.

وحرص الجناح على توفير خريطة جمهورية مصر العربية بأعداد كبيرة حتي يتعرف عليها زوار الجناح السوري.

ويحرص البرنامج الثقافي للطفل في الدورة الجديدة من المعرض، على بناء الطفل ثقافيًا وتشكيل وعيه في إطارٍ من روح الانتماء والحس الوطني؛ من خلال أسلوب جاذبٍ؛ ويتناول البرنامج مجموعة من الفعاليات التي ستقدم داخل القاعة المخصصة لنشاط الطفل، منها الأنشطة القولية، والعروض الفنية "مسرح- أراجوز- عرائس- غناء- سيرك" وغيرها، فضلًا عن عدد من البرامج مثل: «لقاء مع رئيس تحرير، وحفلات توقيع للمبدعين الصغار، وتكريم مسيرة أدبية أو فنية للأطفال، وعروض كتب، وحكايات الانتصار، وحكايات سيناوية، ولقاء مع مبدعي المحافظات، ومعارض فنية، وورش فنون تشكيلية، وورش حكي"، يشارك فيها عدد كبير من مبدعي ورسامي وفناني ثقافة الطفل في القاهرة والمحافظات، هذا إلى جانب حكايات حول البيئة، بالإضافة إلى وجود شاشة عرض سينمائية لتقديم فيديوهات لأفلام الكارتون، والأغاني، والمسرحيات، والعرائس، والأفلام التوعوية، وغيرها.

ويتناول برنامج الطفل محور "شخصية المعرض للأطفال الكاتب الكبير يعقوب الشاروني"، حيث يقدم 5 ندوات في القاعة الرئيسية، لمناقشة مجموعة من الموضوعات، منها: "التاريخ والتراث، ورواية اليافعين، والنقد، عند يعقوب الشاروني"، يشارك فيها نخبة من كتابي أدب الطفل، والمتخصصين.

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جمهور معرض الكتاب يتابع العروض الموسيقية (صور)

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معرض الكتاب دورة معرض الكتاب 2024 إصدارات معرض الكتاب إقبال على معرض الكتاب أجنحة معرض الكتاب

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