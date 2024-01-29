جمهور معرض الكتاب يتابع العروض الموسيقية (صور)

التف عدد كبير من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، حول العروض الموسيقية التي قدّمها أحد الفرق الموسيقية، على مسارح معرض الكتاب، في خامس أيامه، اليوم.

وعزفت الفرقة العديد من المؤلفات التي نالت إعجاب الجمهور، ولفتت أنظار رواد المعرض منذُ الدقيقة الأولى، خاصة الأطفال والأسر المصرية.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

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