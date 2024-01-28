الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس "هيئة الكتاب" يبحث عن التراث فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ55

معرض الكتاب
معرض الكتاب

وجّه الدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الشكر لدور تنسيقية شباب الأحزاب التثقيفي الذى يدعم شعبيتها جماهيريًا فى الشارع المصري.


وأضاف "العساسي"، خلال فعاليات ندوة "التراث الثقافي وترسيخ الهوية المصرية"، ضمن فعاليات محور "ظواهر ثقافية اجتماعية"، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب فى القاعة الرئيسية ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ٥٥ اليوم الأحد، والتى يديرها الكاتب أحمد عبدالعليم، أن فيما يتعلق بمسألة الحضارة وما لها من مقومات فإن الحضارات القديمة مثل الحضارة المصرية استطاع أصحابها وحتى هذه اللحظة أن نحتفظ بها ولكن يجب أن نبحث عنها داخل أنفسنا وأن ندرس التراث والأدب الشعبي وهو علم متصل بعمق العديد من العلوم، ونحن نتساءل هل نحن فى حاجة إلى التراث؟، مشيرًا إلى أن استبطان التراث يتوجب أن نستعين بكل الأدوات المتعلقة بهذا العلم الذى يرصد ما حدث من تغييرات مختلفة مصاحبة بكل الحقب ومنها العولمة التى توارت وراء مجتمع المعلومات لنصل إلى مرحلة لمجتمعنا المعرفة التى تمثل ما نعيشه الآن.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

 

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مشغولات الخزف تجذب أنظار رواد معرض القاهرة للكتاب

 

 

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