الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

أميمة جاد: تتلمذت على الكتب الخضراء ليعقوب الشارونى

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قالت د. أميمة جاد، الأكاديمية والمتخصصة في أدب الطفل، إنها قدمت أكثر من ١٥ دراسة في أعمال رائد أدب الطفل يعقوب الشاروني، مشيرة إلى أنها تعلمت وتتلمذت على يديه بقراءة "الكتب الخضراء" التي كانت تصدر له عن دار المعارف حتى تخرجها ومناقشتها رسالة الدكتوراة وتقديم دراسات عنه.


وأضافت "جاد" خلال فعاليات ندوة "التراث والتاريخ فى أعمال يعقوب الشاروني" ضمن فعاليات القاعة الرئيسية ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ٥٥، اليوم الأحد، والتي يديرها الكاتب أحمد عبدالعليم، أنها اختارت عينة عمدية من أعمال يعقوب الشاروني والتى تتجاوز ألف قصة، حيث اكتشفت أنها أغلبها يقدم إشارة للتراث وتقدم تناصًا للتاريخ.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.
 

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

 

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وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

 

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزءين.

أميمة جاد أعمال رائد ادب الطفل يعقوب الشاروني يعقوب الشاروني الكتب الخضراء النرويج

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