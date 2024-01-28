الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصنوعات الفخار تجذب رواد معرض القاهرة للكتاب في يومه الرابع (صور)

جناح أيادي مصرية
جناح "أيادي مصرية"

شهد جناح "أيادي مصرية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المُقام في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس، زحامًا شديدًا من قبل الزائرين، إذ تزين الجناح بالمعروضات المصنوعة من الفخار التي تحكي عن التراث المصري القديم.

وقال أحد مسؤولي الجناح، إن جميع المعروضات صناعة يدوية دون تدخل أي ماكينات، مشيرًا إلى أن الأسعار مناسبة جدًا لجميع الفئات، حيث يبدأ سعر القطعة الواحد من 30 إلى 150 جنيهًا، وتابع أن الزائرين يقبلون على شراء المنتجات اليدوية، بسبب شكلها الجميل ولأنها تحكي عن تراث مصري قديم.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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معرض الكتاب 2014 جناح أيادي مصرية المعروضات المصنوعة من الفخار التراث المصري القديم مملكة النرويج يعقوب الشاروني

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