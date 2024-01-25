"المدى" تجذب الأطفال بالقصص المصورة في معرض الكتاب

حرصت دار "المدى"على تقديم مجموعة كبيرة من كتب الطفل، خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، وكان الإقبال على الكتب المعروضة كبير جدًا من قبل الأطفال.

وحرصت الدار على تخفيض الأسعار لتناسب جميع الفئات من زوار المعرض.



وقال مسؤولي الدار، إنه حرص على تقديم موسوعة كبيرة من كتب الأطفال بأسعار مخفضة، وشهد الدار إقبال كبير جدًا على شراء الكتب، وذكر مسؤولي الدار أنه يشعر بالسعادة الكبيرة عندما يشاهد ابتسامة الأطفال بالكتب التي تُعرض في الدار.



وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد

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