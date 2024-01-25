وليد عجوة: أناقش في كتابي دور الدولة في التحول الرقمي (فيديو)

في ظل توجه الدولة المصرية بتعزيز فكر الذكاء الإصطناعي من أجل إحداث تأثير إقتصادي ونهضة صناعية كبيرة وأهميته في العديد من المجالات حرص الكاتب وليد عجوة على إصدار كتابة الأول تحت عنوان " الذكاء الإصتناعي الجعرافي المكاني بين النظرية والتطبيق".

وقال الكاتب إن الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام أصبح يساهم في العديد من المجالات، والدولة تبرز دوره في التحول الرقمي بالخدمات الحكومية، وغيرها من سبل خدمة المواطن.

الذكاء الاصطناعي

تابع عجوة، لـ« الدستور» أن محتوى الكتاب يتناول لغة البرمجة والتعلم العميق، والذكاء الاصطناعي من خلال الشبكات العصبية، معقبًا:« الكتاب يمثل خدمة كبيرة للمهتمين بملف الذكاء الاصطناعي».

ويفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبواب دورته الـ55 للجمهور الخميس من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

معرض الكتاب

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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