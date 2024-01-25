الشال الفلسطينى أبرز ملامح اليوم الأول من معرض القاهرة للكتاب (صور)

ظهر عدد كبير من مرتادي معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، الذي يُقام بأرض المعارض في التجمع الخامس، يرتدون الشال الفلسطيني الشهير، تضامنًا مع القضية الفلسطينية ودعمًا لأهالي قطاع غزة المحاصر بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم.

افتتاح معرض الكتاب

وشهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب، المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين في الدقائق الأولى من فتح أبوابه لاستقبال الجمهور في يومه الأول اليوم الخميس، بعد افتتاحه الرسمي أمس الأربعاء.

وتوافد مئات المواطنين من مختلف الفئات والأعمار على معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل فتح أبواب المعرض، واصطفوا في طابور واحد في انتظار موعد الدخول، وبمجرد فتح الأبواب بدأوا في الدخول تدريجيًا بشكل منظم لتفادي الزحام والتكدس.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتُقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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