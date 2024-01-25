الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأراجوز يخطف أنظار زوار معرض القاهرة للكتاب (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

لفتت عروض الأراجوز على مسرح قاعة 3 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، الذي يقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس، أنظار زائري المعرض الذين يتوافدون لحضور العروض المسرحية، والتي أسعدت الأطفال بالتحديد لدرجة كبيرة.

والتف العديد من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب حول مسرح الأرجواز بالساحة الخارجية للمعرض، خاصة الأطفال، والذين تفاعلوا بشكل كبير مع استعراضات الأراجوز.

txt

تجديد الخطاب الديني.. "الأوقاف" تواصل طرح إصدارات "رؤية" في معرض الكتاب

txt

طفل يتجول في معرض الكتاب حاملا علم فلسطين

معرض الكتاب

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

554e637c-b54d-4a84-984a-bde5b9697e85
554e637c-b54d-4a84-984a-bde5b9697e85
b5b1e4e2-876f-4501-b50c-c55be1d5e162
b5b1e4e2-876f-4501-b50c-c55be1d5e162
3fa7a879-ef1c-4eac-989e-d49e3a6b5eec
3fa7a879-ef1c-4eac-989e-d49e3a6b5eec
d79540ec-bab8-44e2-9098-0203a0ad6335
d79540ec-bab8-44e2-9098-0203a0ad6335
6607fd0b-2286-433d-8ddb-6df862112d39
6607fd0b-2286-433d-8ddb-6df862112d39
a95d94b2-cf37-492e-a9ec-84a03aae4d45
a95d94b2-cf37-492e-a9ec-84a03aae4d45
65672b9d-9712-4d72-9eee-1ff955ad3a42
65672b9d-9712-4d72-9eee-1ff955ad3a42
معرض الكتاب إقبال على معرض الكتاب الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. حماس ترفض اتهامات إسرائيل لقطر وتؤكد عرقلة الاحتلال لاتفاق تحرير المحتجزين

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

تقرير تحليلى.. ماذا يحدث فى سوق الذهب عالميًا ومحليًا بعد موجة الارتفاعات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

واشنطن بوست: الحكم الأولى لمحكمة العدل الدولية سيكون ضد إسرائيل