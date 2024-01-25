الأراجوز يخطف أنظار زوار معرض القاهرة للكتاب (فيديو)

لفتت عروض الأراجوز على مسرح قاعة 3 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، الذي يقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس، أنظار زائري المعرض الذين يتوافدون لحضور العروض المسرحية، والتي أسعدت الأطفال بالتحديد لدرجة كبيرة.

والتف العديد من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب حول مسرح الأرجواز بالساحة الخارجية للمعرض، خاصة الأطفال، والذين تفاعلوا بشكل كبير مع استعراضات الأراجوز.

معرض الكتاب

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

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