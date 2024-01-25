الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فلسطين على رأس العروض الفنية بجناح الأزهر فى معرض الكتاب (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

عرض جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولية للكتاب مسرحية فنية عن القضية الفلسطينية، قدمها أبناء منطقة أسيوط الأزهرية، والتي كانت في مقدمة اهتمامات رواد جناح الأزهر في يومه الأول، والذي شهد إقبالًا كبيرًا لمشاهدة الفقرات الفنية والاستعراضية التي يقدمها طلاب وبراعم الأزهر دعمًا للقضية الفلسطينية.

جناح الأزهر

وشهدت أركان الطفل ودعم الابتكار ومجلة نور باهتمام كبير من رواد الجناح، للمشاركة في أعمال الرسم والتلوين والأشغال اليدوية، التي تهدف إلى تنمية قدراتهم العقلية والإبداعية، والتعرف على إصدارات مجلة نور للأطفال.

وجاءت القضية الفلسطينية على رأس الإصدارات والعروض والنشاطات الفنية المقدمة للأطفال بهذه الأركان، بهدف تعريف رواد الجناح من الأطفال والطلاب والشباب على الحق الفلسطيني الضائع.

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موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 وخطوات حجز التذاكر

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موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 وخطوات حجز التذاكر

معرض الكتاب

ويحتفي الأزهر هذا العام في جناحه بمعرض الكتاب بالفيلسوف والمفكر الإسلامي الراحل محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء السابق، ووزير الأوقاف الأسبق، أحد أبرز علماء الأزهر الذين جمعوا من علوم الشرق والغرب؛ ليكون «شخصية الجناح» هذا العام، تقديرًا لجهوده وإسهاماته العلمية والأكاديمية في مجال الفلسفة والتجديد في الفكر الإسلامي.

ويشارك الأزهر الشريف– للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزءين.

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جناح الأزهر الشريف معرض القاهرة الدولية للكتاب القضية الفلسطينية جناح الأزهر معرض الكتاب الفقرات الفنية

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