الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الكاثوليكية" تشارك فى افتتاح الدورة الـ55 من معرض الكتاب

جريدة الدستور

شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في افتتاح الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُقام تحت رعايةالرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحمل شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها خلال الفترة من الخامس والعشرين من يناير الجاري، حتى السابع من فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتشارك دار النشر لوغوس، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، للمرة الخامسة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تتواجد في قاعة رقم ١، جناح C2. 

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 في نستخة الـ"55"، اليوم الخميس، حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

افتتاح معرض الكتاب 2024

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تفقدت اللمسات النهائية لتجهيزات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قبيل افتتاحه اليوم.

ومن المقرر أن يستمر العمل في معرض الكتاب 2024 من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

ويمكن للراغبين في دخول معرض الكتاب 2024 الحصول على التذاكر من خلال المنصة الرقمية عبر الرابط من هنا واتباع عدد من الخطوات؛ وهي كالتالي:

- اختيار أيقونة شراء تذكرة.
- اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في إنشاء حساب على موقع المعرض.
- إدخال رقم تليفونك المحمول.
- تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شرائه من المعرض.
- الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان - كارت ميزة - أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).

الكنيسة الكاثوليكية بمصر افتتاح الدورة الخامسة والخمسين معرض القاهرة الدولى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القاهرة الدولي للكتاب لرئيس عبد الفتاح السيسي

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