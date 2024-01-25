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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد صوم يونان النبي 2024 وفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة
الكنيسة

تجرى عمليات بحث مكثفة خلال الفترة الحالية، عن موعد صوم يونان 2024، والذي تبدأه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في فبراير 2024.

موعد بدء صوم اليونان 2024

إذ تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 26 فبراير 2024، لبدء صوم نينوي والمعروف بصوم يونان، وذلك على مدار ثلاث أيام تنتهي في 29 فبراير 2024.

وخلال فترة الصوم، تطلق إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات الصوم ويبدأ الأثنين وينتهي بفصح يونان.

ويقع صوم يونان قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، ليحتفل الأقباط بفصح يونان يوم الخميس.

مفهوم الصوم؟

وقال الأغنسطس حسام كمال، في مقاله له عن مفهوم الصوم، إن الصوم في المصطلح اللغوي هو “الأمتناع أو الأنقطاع عن شئ ما، أما في المفهوم الكنسي هو انقطاع المؤمن عن الطعام فترة من الوقت ثم يعقبه تناول أطمعة خالية من الدسم الحيواني، وهذه الفترة تختلف من فرد لآخر بحسب أرشاد أب الأعتراف، كما أن الصوم في عمقه ليس ضرورة أو فرضًا علينا بل هو تخلي عن الشهوة بالإرادة للأنطلاق نحو الله بدون معطلات جسدي”.

وتابع أن الثلاثة أيام هما لتوبة أهل نينوي والذي نصومهم تشبهًا بيهم وذلك بالصلاة والصوم، وتشير أيضًا الثلاثة أيام إلي بقاء يونان النبي في جوف الحوت ثلاثة أيام كرمز للسيد المسيح.

صوم يونان النبي

و"صوم يونان" هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.

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