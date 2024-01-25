وصل بنغالور.. بطريرك الكنيسة السريانية يبدأ زيارته الرسولية للهند

وصل البطريرك مارإغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية إلى مطار بنغالور في الهند، صباح اليوم الخميس، مبتدئًا زيارته الرسولية، والتي من المقرر أن تستمر عده أيام يتفقد خلالها أحوال الكنيسة في الهند.

وقد رافقه المطرانان مار خريستوفوروس مرقس أبراهام، السكرتير البطريركي لشؤون الكنيسة في الهند، ومار أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي، والشماس إيلي الزوقي.

وقد كان في استقباله المطارنة مار غريغوريوس جوزيف المطران الوكيل لكنيستنا في الهند ومطران كوجين في كيرالا، ومار ديوسقوروس قرياقس، مطران كنائس الكرسي الرسولي في شمال كيرالا، ومار أوسطاثيوس اسحق، مطران بنغالور، ومار تيموثاوس ماثيو، مطران دير الصليب في كيرالا، ومار استيفانوس كوركيس، مطران كنائس الكرسي الرسولي في ملبار.



البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني يشارك في أمسية الحدث المسكوني الموسيقي

وكان قد شارك البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك الكنيسة السريانية في أمسية موسيقية بعنوان "الحدث المسكوني الموسيقي: بيروت 2024"، وذلك في الفوروم دو بيروت.

ونظم مجلس كنائس الشرق الأوسط، هذا الحدث ضمن الاحتفاليات الخاصة بمناسبة العيد الخمسين لتأسيس المجلس.

و تخلل العرض الموسيقي تراتيل مختلفة من تراث الكنائس المتعددة. كما شاركت في العزف الفرقة السمفونية الوطنية، ورفع رؤساء المجلس الصلاة من أجل وحدة المسيحيين والسلام في لبنان وكل العالم.

وقد حضر الفعاليات البطاركة مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، ويوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، ويوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، وروفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان، بطريرك الأرمن الكاثوليك، وعدد من المطارنة والكهنة والإكليروس، والشخصيات الدينية والسياسية والاجتماعية.



‎كما حضر أيضًا المطارنة مار إقليميس دانيال كورية، مطران بيروت، ومار كريسوستوموس ميخائيل شمعون، مطران جبل لبنان وطرابلس، ومار سويريوس روجيه أخرس، النائب البطريركي للدراسات السريانية، ومار يوسف بالي، المعاون البطريركي