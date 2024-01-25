الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوي مانويل دومينغو
تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الخميس، ذكرى الطوباوي مانويل دومينغو ذ سول.
ونستعرض ابرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-
- ولد مانويل دومينغو ذ سول في الأول من إبريل 1836م بمدينة طرطوشة بإسبانيا. في أكتوبر 1851 دخل مدرسة الأبرشية. رُسم كاهنًا في 2 يونية 1860، عن عمر يناهز 24 عام. حتفل بأول قداس له في كنيسة سان بلاس في 9 يونية 1860م.
- وكرّس نفسه للتعليم المسيحي والوعظ. عُيِّن كاهنًا لرعية الديا،وفي عام 1862 قام الأسقف بتسجيله في جامعة فالنسيا، حيث درس لمدة ثلاث سنوات للحصول على شهادة في اللاهوت. في العام التالي لتخرجه، تم تعيينه محاضرًا في اللاهوت في مدرسة طرطوشة الأبرشية. لم تمنعه المهام الأكاديمية من ممارسة خدمة نشطة ومتعددة الأوجه في الأبرشية: التعليم المسيحي بين الشباب، واهتم بطباعة بعض النشرات التربوية والدينية.
- وأسس أول مجلة كاثوليكية للشباب في إسبانيا. وبدا إهتمامه يزداد تجاه العمال والحرفيين، فكان يعقد لهم ندوات إجتماعية ودينية ويقيم الصلوات معهم.
- ذات يوم في فبراير 1873، رأى المعهد الإكليريكي رامون فاليرو، الفقير والمتواضع، الذي عاش على الصدقات لمعيشة الطلاب الإكليريكيين، ودمر هذا المعهد في ثورة 1868م. وأيضا دمرت مدرسة طرطوشة، وتناثر عدد قليل من الإكليريكيين الذين بقوا في جميع أنحاء المدينة، جائعين وغير مدربين. أخبر رامون فاليرو مانويل عن المصاعب التي عاشها، بدون خبز، بدون ضوء للدراسة، بدون توجيه. كانت هذه التجربة تعني بالنسبة لمانويل مفتاح لتحقيق أهدافه النبيلة، وبدا يقدم لهم الخبز وكافة احتياجاتهم، وكان مملوء بالحماس الكهنوتي وقدم لهم التكوين المناسب لكهنة المستقبل.
- هو نفسه اعتبرها "وزنة ثمينة" من الرب منذ ذلك الحين عاش مقتنعًا بأن «تنشئة الإكليروس هي مفتاح الحصاد في جميع حقول مجد الله. في شهر سبتمبر من عام 1873 بنى 24 معهد إكليريكي فقيرًا وفى عام 1876م وصل عدد الطلاب الإكليريكين الى 98 طالب.
- فاضطر إلى شراء منزل كبير يسع لهذا العد الكبير. في عام 1881 أسس جمعية لعمال أبرشية قلب يسوع لتنشيط الدعوات الكهنوتية، في 11 أبريل 1878، وضع الحجر الأول لكلية الإسبانية في سان جوزيبي في روما، حيث يمكن استضافة رجال الدين الإسبان الشباب لإكمال دراستهم. وتم افتتاح معهد اكلريكي أخر في ١١ أبريل ١٨٧٩ مع ٣٠٠ إكليريكي.
- كما قام بتعليم ودعم مائة أكاديمي آخر مجانًا في قصر سان روفو. اشتهر بحياة حماسية، ونال إعجاب الجميع من كهنة وعمال وكل فئات الشعب. فكان يقضي طوال اليوم مع الناس يساعدهم ويعلمهم.
- وتوفي بعد حياة قضاها في الرسالة المسيحية في 25 يناير 1909م بطرطوشة بإسبانيا. بدأت عملية تطويبه مبكرًا وتم تقديمه رسميًا في يوليو 1946. وقد طوبه البابا القديس يوحنا بولس الثاني في 29 مارس 1987م.