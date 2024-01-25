الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوي مانويل دومينغو

الكنيسة
الكنيسة

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الخميس، ذكرى الطوباوي مانويل دومينغو ذ سول.
 

ونستعرض ابرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-
 

  • ولد مانويل دومينغو ذ سول في الأول من إبريل 1836م بمدينة طرطوشة بإسبانيا. في أكتوبر 1851 دخل مدرسة الأبرشية. رُسم كاهنًا في 2 يونية 1860، عن عمر يناهز 24 عام. حتفل بأول قداس له في كنيسة سان بلاس في 9 يونية 1860م.
  • وكرّس نفسه للتعليم المسيحي والوعظ. عُيِّن كاهنًا لرعية الديا،وفي عام 1862 قام الأسقف بتسجيله في جامعة فالنسيا، حيث درس لمدة ثلاث سنوات للحصول على شهادة في اللاهوت. في العام التالي لتخرجه، تم تعيينه محاضرًا في اللاهوت في مدرسة طرطوشة الأبرشية. لم تمنعه المهام الأكاديمية من ممارسة خدمة نشطة ومتعددة الأوجه في الأبرشية: التعليم المسيحي بين الشباب، واهتم بطباعة بعض النشرات التربوية والدينية.
  • وأسس أول مجلة كاثوليكية للشباب في إسبانيا. وبدا إهتمامه يزداد تجاه العمال والحرفيين، فكان يعقد لهم ندوات إجتماعية ودينية ويقيم الصلوات معهم.
  • ذات يوم في فبراير 1873، رأى المعهد الإكليريكي رامون فاليرو، الفقير والمتواضع، الذي عاش على الصدقات  لمعيشة الطلاب الإكليريكيين، ودمر هذا المعهد في ثورة 1868م. وأيضا دمرت مدرسة طرطوشة، وتناثر عدد قليل من الإكليريكيين الذين بقوا في جميع أنحاء المدينة، جائعين وغير مدربين. أخبر رامون فاليرو مانويل عن المصاعب التي عاشها، بدون خبز، بدون ضوء للدراسة، بدون توجيه. كانت هذه التجربة تعني بالنسبة لمانويل مفتاح لتحقيق أهدافه النبيلة، وبدا يقدم لهم الخبز وكافة احتياجاتهم، وكان مملوء بالحماس الكهنوتي وقدم لهم التكوين المناسب لكهنة المستقبل.
  • هو نفسه اعتبرها "وزنة ثمينة" من الرب منذ ذلك الحين عاش مقتنعًا بأن «تنشئة الإكليروس هي مفتاح الحصاد في جميع حقول مجد الله. في شهر سبتمبر من عام 1873  بنى 24 معهد إكليريكي فقيرًا وفى عام 1876م وصل عدد الطلاب الإكليريكين الى 98 طالب.
  • فاضطر إلى شراء منزل كبير يسع لهذا العد الكبير. في عام 1881 أسس جمعية لعمال أبرشية قلب يسوع لتنشيط الدعوات الكهنوتية، في 11 أبريل 1878، وضع الحجر الأول لكلية الإسبانية في سان جوزيبي في روما، حيث يمكن استضافة رجال الدين الإسبان الشباب لإكمال دراستهم. وتم افتتاح معهد اكلريكي أخر في ١١ أبريل ١٨٧٩ مع ٣٠٠ إكليريكي.
  • كما قام بتعليم ودعم مائة أكاديمي آخر مجانًا في قصر سان روفو. اشتهر بحياة حماسية، ونال إعجاب الجميع من كهنة وعمال وكل فئات الشعب. فكان يقضي طوال اليوم مع الناس يساعدهم ويعلمهم.
  • وتوفي بعد حياة قضاها في الرسالة المسيحية في 25 يناير 1909م  بطرطوشة بإسبانيا. بدأت عملية تطويبه مبكرًا وتم تقديمه رسميًا في يوليو 1946. وقد طوبه البابا القديس يوحنا بولس الثاني في 29 مارس 1987م.
الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية بمصر الطوباوي مانويل دومينغو ذ سول الاب وليم عبد المسيح لفرنسيسكاني -

مواد متعلقة

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يشارك في فعاليات معرض الكتاب

البابا فرنسيس: لا نتعب أبدًا من الصلاة من أجل السلام

البابا فرنسيس متحدثا عن الجشع: مرض القلب وليس المحفظة

موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم اليونان 2024

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوية باولا جامبارا كوستا

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباويّة ماريا بوسيبين العذراء

"الكاثوليكية" تحي ذكري القديس اكليمنضوس أسقف انقره وصديقه أجاتانجيلو الشهداء

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

سعر الذهب اليوم الخميس 25 يناير 2024 بالجنيه المصرى والدولار

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

منتخب مصر وتونس اليوم.. جدول مباريات الخميس 25 يناير 2024 

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 25-1-2024 فى مصر 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟