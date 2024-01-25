الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة سبسطية: مأساة غزة أكبر بكثير مما يظهر في وسائل الإعلام

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إن هول المأساة في غزة هو أكبر بكثير مما يتم تداوله في وسائل الإعلام، فالإعلاميين في غزة موجودين وهم يغطون الأحداث بقدر إمكانياتهم وفي الأماكن الآمنة التي يسمح لهم فيها بالتحرك.

وتابع المطران عطا الله في بيان له، اليوم، ولكن هنالك تفاصيل وأمور لم يتم نشرها ولم يتم الإضاءة عليها فمأساة غزة كبيرة وهي أكبر بكثير مما يمكن أن يتحمله أي عقل بشري، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن ننادي جميعا بأن تتوقف هذه الحرب فمع كل يوم جديد للحرب تزداد رقعة الدمار والخراب ناهيك عن المآسي الإنسانية المروعة التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، فلتتوقف الحرب هذا هو نداؤنا وهذه هي مناشدتنا ونتمنى أن تنجح كافة المبادرات الهادفة لوقف هذه المحنة وهذه المأساة المروعة غير المسبوقة.

رسالة إلى الملتجئين في كنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية

وتابع رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، في رسالة وجهها إلى الملتجئين في كنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية في غزة، بأننا نعرب عن افتخارنا واعتزازنا بالدور الإنساني الرائع الذي يقوم به سيادة المطران الكسيوس، وقدس الأب الأرشمندريت سيلا ومن معهم من الوكلاء وشخصيات الرعية الذين يقومون بجهود جبارة من أجل مؤازرة ومساعدة من لجئوا إلى الكنيسة الأرثوذكسية وغالبيتهم دمرت منازلهم وأصبحوا بلا مأوى فاحتضنتهم الكنيسة بكل محبة ورأفة ورغبة في المساعدة.

وأضاف عندما ابتدأت الحرب تعرض المطران الكسيوس ومعه الأب سيلا لإغراءات من جهات خارجية بهدف ترك غزة ،بحجة أن هنالك خطرا على حياتهما ومن الأفضل أن يتركا غزة وأن يغادراها بأسرع وقت ممكن وكان هذا في الأيام الأولى من الحرب، فكان جواب المطران وقدس الأب بأننا لن نترك غزة ولن نترك الكنيسة ولن نترك أبناء رعيتنا في هذه الظروف، فهذه خيانة عظمى للكنيسة وللقيم التي ننادي ونتمسك بها.

 الدعوة لتكريم المطران الكسيوس والأب سيلا على مواقفهما 

 واختتم، كل التحية للمطران وللأب سيلا على هذا الموقف البطولي وأعتقد أن الكنيسة بعد الحرب وأتمنى أن يكون هذا سريعا، يجب أن تكرم المطران الكسيوس والأب سيلا على مواقفهما وان كانوا هم ليسوا بحاجة إلى هذا التكريم ولكن الكنيسة تكرم لكي تؤكد على أن هذا النموذج هو النموذج الذي نفتخر ونعتز به وهو أن يبقى الراعي بجانب رعيته في أحلك الظروف دون أن يتخلى عن مسؤولياته تحت أي ضغط أو ابتزازات أي كان شكلها واي كان لونها.
من القدس نحيي المطران الكسيوس والذي نعرفه منذ سنوات طويلة، ونحيي الأب سيلا الذي انتدب لخدمة الرعية في غزة فأحسن الخدمة وتفانى في عطائه وتضحيته في ظل هذه الأوضاع المأساوية التي يمر بها أهلنا في غزة الأبية.

المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المأساة في غزة غزة المطران عطالله

مواد متعلقة

موعد صوم يونان النبي 2024 وفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 2024

وصل بنغالور.. بطريرك الكنيسة السريانية يبدأ زيارته الرسولية للهند

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوي مانويل دومينغو

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يشارك في فعاليات معرض الكتاب

البابا فرنسيس: لا نتعب أبدًا من الصلاة من أجل السلام

البابا فرنسيس متحدثا عن الجشع: مرض القلب وليس المحفظة

موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم اليونان 2024

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

عاجل.. حماس ترفض اتهامات إسرائيل لقطر وتؤكد عرقلة الاحتلال لاتفاق تحرير المحتجزين

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة