الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 2024

الكنيسة
الكنيسة

يكثر خلال الفترة الحالية البحث عن موعد بدء الصوم الكبير لعام ،2024 وذلك عقب احتفالات الكنيسة القبطية الارثوذكسية بعيد الميلاد المجيد. 

إذ تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 11 مارس 2024 لمدة 55 يومًا.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في مايو المقبل قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويختلف موعد الصوم الكبير، أو مايعرف بصوم القيامة من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد يحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال في يوم الأحد التالي لكي يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.

يقسم إلى 8 أسابيع

ويبدأ الصوم الكبير بأسبوع الاستعداد، ويختتم بأسبوع الآلام، إذ أُضيفت الكنيسة أسبوع ثامن وسُمي بـ«أسبوع هرقل»، فصار الصوم ثمانية أسابيع شاملة أسبوع الآلام.

ويقول الأغنسطس حسام كمال، في كتابه «الأصل في أسبوع هرقل»: إن هرقل هو فلافيوس أغسطس هرقل وهو أمبراطور الأمبراطورية البيزنطية وولد في عام 575م في كبادوكيا وتولي السلطة عام 610 م بعد أن قام بثورة قد الأمبراطور ” فوقا ” أو ”فوقاس” وتولي الحكم في الفترة ما بين 5أكتوبر 610م  و11 فبراير 641م ومات وعمره ما بين 66-65 سنة.

وتابع: أن أول من ذكر هذا السبب هو ساويرس بن المقفع قائلًا: إن الأسبوع الأول ليس من الأربعين يوم الصوم بل نحن نصومه عبادة من أجل هرقل الملك لما قتل اليهود وفسخ العهد الذي كان عاهدهم به وقد ذكر أيضًا في المقالة الثامنة من كتابه، «الدرالثمين في إيضاح الدين»، موضحًا أن ذلك الأسبوع الأول ليس من الأربعين يومًا الصوم، بل نحن نصومه عبادة من أجل هرقل الملك لما قتل اليهود، وفسخ العهد الذي كان عاهدهم به، فهو خبر مشهور في أخبار هرقل ولا حاجة إلى ذكره هنا  كما يقول في موضع آخر في نفس المرجع وأما اليونان وأهل القسطنطية فإنهم يصومون من أول الأسبوع الثاني الذي هو بدء صوم الأربعين يومًا.. فأما أسبوع كفارة هرقل فلا يصومون.

تقسيمة أسابيع الصوم

وقسمت الكنيسة القبطية أحاد الصوم إلى أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، وينتهي مع نهاية يوم الأحد.

وفقًا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.

موعد بدء الصوم الكبير لعام 2024 الصوم الكبير لعام 2024 بدء الصوم الكبير بدء الصوم الكبير لعام 2024 الصوم الكبير

مواد متعلقة

وصل بنغالور.. بطريرك الكنيسة السريانية يبدأ زيارته الرسولية للهند

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوي مانويل دومينغو

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يشارك في فعاليات معرض الكتاب

البابا فرنسيس: لا نتعب أبدًا من الصلاة من أجل السلام

البابا فرنسيس متحدثا عن الجشع: مرض القلب وليس المحفظة

موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم اليونان 2024

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوية باولا جامبارا كوستا

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

النيابة تعاين موقع مصرع عائلة كاملة في انقلاب سيارة بالشرقية

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

عاجل| صدمة جديدة لمنتخب مصر قبل مباراة دور الـ16

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات فى جنين واقتحامات فى نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة