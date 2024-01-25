الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديسة دوينوين

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم، ذكرى القديسة دوينوين (دوين) الناسكة.



ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني:-