إقبال كبير على مشغولات جناح حلايب وشلاتين في معرض الكتاب

جذب جناح حلايب وشلاتين، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ55، والمُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، زوار المعرض منذُ الساعات الأولى من بدء فعاليات اليوم الرابع له، حيثُ يحتوى الجناح على مجموعة من المشغولات اليدوية المتنوعة، مما جذب جمهور المعرض بشكل ملحوظ.

وقالت كريمة السيد، من حلايب وشلاتين محافظة البحر الأحمر، والمسؤولة عن الجناح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إنَّ الجناح حريص على عرض المشغولات التراثية التي تحاكي أصالة وبيئة الشعب المصري، مُشيرة إلى أنَّ جميع المعروضات هي صناعة يدوية مصرية، دون تدخّل أي ماكينات صناعية.

وأضافت لـ"الدستور" يهدف الجناح بمعرض الكتاب، إلى تسويق المنتجات الخاصة بالمرأة، والمصنوعة من الجلد الطبيعي والخرز، فضلًا عن الإكسسوار والعديد من القبعات والحقائب، بهدف التعرف على الثقافات المختلفة، وعرض مجموعة متنوعة تصل قيمتها لـ 20 جنيه.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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