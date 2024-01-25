كتاب بـ5 جنيهات.. تخفيضات هائلة فى معرض الكتاب (صور)

حرصت دار الأديب للنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، على تقديم خصومات وعروض للزائرين، حيث قامت بعرض مجموعة متنوعة من الكتب بأسعار مخفضة جدًا تناسب جميع الفئات.

وقال مسئولو الجناح إن الدار تحرص على نشر ثقافة القراءة بين رواد المعرض لذلك قدمت الدار تلك العروض الترويجية لزيادة أعداد القراء، وكان الإقبال كبيرا جدا على شراء الكتب من الدار خاصة بعد العروض التي قدمتها.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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