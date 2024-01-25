الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كتاب بـ5 جنيهات.. تخفيضات هائلة فى معرض الكتاب (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حرصت دار الأديب للنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، على تقديم خصومات وعروض للزائرين، حيث قامت بعرض مجموعة متنوعة من الكتب بأسعار مخفضة جدًا تناسب جميع الفئات.

وقال مسئولو الجناح إن الدار تحرص على نشر ثقافة القراءة بين رواد المعرض لذلك قدمت الدار تلك العروض الترويجية لزيادة أعداد القراء، وكان الإقبال كبيرا جدا على شراء الكتب من الدار خاصة بعد العروض التي قدمتها.

txt

إصدارات اللغة العربية تجذب رواد معرض الكتاب

txt

طفل يتجول فى معرض الكتاب حاملًا علم فلسطين

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

08052375-c011-498e-a80c-b9aae6ed3c1c
08052375-c011-498e-a80c-b9aae6ed3c1c
c695debc-102d-4a1c-80e9-bf330f58cfd4
c695debc-102d-4a1c-80e9-bf330f58cfd4
f1d036c3-ab20-45b1-8c9f-ea4175a0bae1
f1d036c3-ab20-45b1-8c9f-ea4175a0bae1
89eba620-281f-464e-bce1-f2e1e46ea485
89eba620-281f-464e-bce1-f2e1e46ea485
692d539b-942b-41e1-b0e2-2e1c53c80be6
692d539b-942b-41e1-b0e2-2e1c53c80be6
49f57518-98d5-4d1e-9960-fdb8aba8eff1
49f57518-98d5-4d1e-9960-fdb8aba8eff1
معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب للكتاب معرض معرض القاهرة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. حماس ترفض اتهامات إسرائيل لقطر وتؤكد عرقلة الاحتلال لاتفاق تحرير المحتجزين

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

تقرير تحليلى.. ماذا يحدث فى سوق الذهب عالميًا ومحليًا بعد موجة الارتفاعات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

واشنطن بوست: الحكم الأولى لمحكمة العدل الدولية سيكون ضد إسرائيل