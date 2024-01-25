الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إصدارات اللغة العربية تجذب رواد معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

توافد العديد من الشباب والأسر على زيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب، بدورته الـ55، بمركز المعارض بالتجمع الخامس، صباح اليوم الأول، لاقتناء الكتب المُختلفة.

وحرص مركز أبوظبي للغة العربية على التواجد في معرض القاهرة الدولي انطلاقًا من دوره الأساسي في حفظ اللغة، وإيمانًا منه بضروة الإسهام الفعال في تحقيق رسالته اللغوية.

وأكد مسئولو الدار أهمية اللغة العربية ومكانتها لكونها لغة القرآن الكريم، وهى اللغة الأم، ومصدر عز للأمة، ومقوم أساسي من مقومات الأمة الإسلامية، موضحين دورها فى التجديد في كل طرق الإصلاح وسبل الهداية والرشاد، ولها القدرة على التكيف والإبداع فى مختلف العلوم، كما أنها أغنى لغات العالم حيث تتضمن كل أدوات التعبير مما يجعلها متربعة على عرش اللغات.

وأضافوا، خلال حديثهم لـ«الدستور»، أنه لا اختلاف على عظمة هذه اللغة وتفوّق اللسان العربي في الفصاحة والبلاغة، ولا عجب أن العربيّة احتوت عصورًا من البيان والعلوم والشعر والنثر، وما زالت قادرةً على التكيُّف والتبلور، واستيعاب كلّ جديدٍ في عصرنا هذا.

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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