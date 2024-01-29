الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زيارة من "القومي للمرأة" لجناح حلايب وشلاتين بمعرض الكتاب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار فريق عمل جناح المجلس القومى للمرأة، بمعرض القاهرة للكتاب، جناح حلايب وشلاتين فى الموقع المخصص له  فى منطقة b56، وذلك فى إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة بجناح خاص،  ضمن فعاليات الدورة ال ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤، والذي يقام هذا العام تحت شعار " نصنع المعرفة.. نصون الكلمة "،  خلال الفترة من ٢٤ يناير حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤ بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقدم الفريق هدايا عينية عبارة عن  المنتجات التى صنعتها السيدات خلال الورش التدريبية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، كما قدم الفريق الدعم المعنوى والتشجيع لمنتجات معروضات جناح ملتقى حلايب وشلاتين.

وبحث فريق جناح المجلس القومى للمرأة بمعرض الكتاب، خلال زيارته لجناح حلايب وشلاتين،  سبل التعاون فى المستقبل بما يضمن مزيد من تمكين المرأة فى منطقة حلايب وشلاتين.

جدير بالذكر أن  جناح حلايب وشلاتين في معرض الكتاب، يقام للعام السادس على التوالي، ويتميز بعرض منتجات يدوية وتراثية ومنتجات أخرى مصنوعة من الجلد والخوص والخرز كلها من صنع البيئة، ومن أبرز هذه المنتجات الشنط والأساور والميداليات وغيرها.

وفى إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" وتستمر   حتى 6 فبراير المقبل،   بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، يعقد المجلس القومى للمرأة،  غدًا  الثلاثاء ندوة حول " العلامة التجارية  الجماعية كأداة التنمية والحفاظ على التراث، وذلك فى قاعة بلازا 1.


وتأتي الندوة بحضور الدكتورة مروة زين العابدين، مدير برنامج الماجستير في تحقيقات الجرائم السيبرانية والمشرف على البوابة القانونية للتشريعات المصرية، والدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وهبة السيد الشربينى نصار،  فاحص أول علامات تجارية وخبيرة علامات تجارية بالمحاكم الاقتصادية، ويدير الندوة ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة.

المجلس القومي للمرأة معرض القاهرة للكتاب حلايب وشلاتين بمعرض الكتاب الدعم المعنوي

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