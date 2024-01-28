اللواء طارق نصير يفتتح مبادرة "هنشاركك فرحتك" بمدينة الأمل

افتتح اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، فعاليات مبادرة "هنشاركك فرحتك" بمركز الأمل في مدينة الأمل، "عزبة الهجانة سابقا"، وأقامته أمانة التواصل الشعبي والعمل الجماهيري برئاسة الدكتورة مها الأنصاري، لتأجير فساتين الزفاف والخطوبة مجانا للعروسة من ذوي الأسر الأكثر احتياجا.



وعقب الافتتاح، تفقد الأمين العام للحزب المركز، واستعرض فعاليات المبادرة التى تقدم خدمة مجتمعية للمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا للم شمل العروسين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، من خلال توفير فستان الخطوبة والزفاف مجانا لغير القادرين.



وقد أدار الأمين العام للحزب حوارا مفتوحا استمع خلاله لآراء واستفسارات الحاضرين، وناقشهم في كل ما يدور في أذهانهم في مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية، معربا عن تقديره لما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات، وتأثيرها على الأمن القومي المصري. وقال إن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جانب، والجانب الأكثر أهمية هو الحفاظ على الأمن القومي المصري وتماسكه، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يضع مقومات الأمن القومي المصري على رأس أولوياته، وكذلك مصلحة المواطن المصري.

من جانبها، قدمت الدكتورة مها الأنصاري، أمين أمانة التواصل الشعبي والعمل الجماهيري، الشكر لكل قيادات الحزب على مشاركتهم في فعاليات المبادرة "هنشاركك فرحتك" التي تهدف لتقديم الخدمة المجتمعية للأولى بالرعاية من الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال توفير فستان الخطوبة والزفاف ومشاركتهم فرحتهم السعيدة. وأوضحت "الأنصاري" أن الحزب سيقوم في الفترة المقبلة بنشر وتفعيل المبادرة وتعميمها في كل ربوع الجمهورية باعتبارها الأولى من نوعها على مستوى الأمانات في الأقسام بجميع محافظات الجمهورية.

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح