الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اللواء طارق نصير يفتتح مبادرة "هنشاركك فرحتك" بمدينة الأمل

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، فعاليات مبادرة "هنشاركك فرحتك" بمركز الأمل في مدينة الأمل، "عزبة الهجانة سابقا"، وأقامته أمانة التواصل الشعبي والعمل الجماهيري برئاسة الدكتورة مها الأنصاري، لتأجير فساتين الزفاف والخطوبة مجانا للعروسة من ذوي الأسر الأكثر احتياجا.

txt

"حماة الوطن" بسوهاج يدعو للترويج للمناطق الصناعية داخليا وخارجيا لجذب استثمارات جديدة


وعقب الافتتاح، تفقد الأمين العام للحزب المركز، واستعرض فعاليات المبادرة التى تقدم خدمة مجتمعية للمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا للم شمل العروسين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، من خلال توفير فستان الخطوبة والزفاف مجانا لغير القادرين.

txt

رئيس حماة وطن بالشيوخ يوجه سؤالا للحكومة حول تطوير البيئة التشريعية للسياحة


وقد أدار الأمين العام للحزب حوارا مفتوحا استمع خلاله لآراء واستفسارات الحاضرين، وناقشهم في كل ما يدور في أذهانهم في مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية، معربا عن تقديره لما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات، وتأثيرها على الأمن القومي المصري. وقال إن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جانب، والجانب الأكثر أهمية هو الحفاظ على الأمن القومي المصري وتماسكه، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يضع مقومات الأمن القومي المصري على رأس أولوياته، وكذلك مصلحة المواطن المصري. 

من جانبها، قدمت الدكتورة مها الأنصاري، أمين أمانة التواصل الشعبي والعمل الجماهيري، الشكر لكل قيادات الحزب على مشاركتهم في فعاليات المبادرة "هنشاركك فرحتك" التي تهدف لتقديم الخدمة المجتمعية للأولى بالرعاية من الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال توفير فستان الخطوبة والزفاف ومشاركتهم فرحتهم السعيدة. وأوضحت "الأنصاري" أن الحزب سيقوم في الفترة المقبلة بنشر وتفعيل المبادرة وتعميمها في كل ربوع الجمهورية باعتبارها الأولى من نوعها على مستوى الأمانات في الأقسام بجميع محافظات الجمهورية.

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
مركز الأمل حماة الوطن اللواء طارق نصير مبادرة هنشاركك فرحتك لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة