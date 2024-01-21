الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حماة وطن بالشيوخ يوجه سؤالا للحكومة حول تطوير البيئة التشريعية للسياحة

 اللواء أيمن عبد
 اللواء أيمن عبد المحسن

طرح اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ سؤالا للحكومة حول مدى الحاجة إلى تطوير البيئة التشريعية للسياحة، وإصدار قانون موحد فيما يحقق تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بمصر أن السياحة تعد أهم مصادر الدخل القومي المصري، بما توفره من عوائد دولارية كبيرة.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك مقومات لتكون قبلة الأنشطة السياحية في العالم، قائلا: “نمتلك ثلث آثار العالم، فضلا عن وجود أكبر متحف للآثار في العالم أيضا”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة.

واوضح النائب أيمن عبد المحسن، إلى ما تمتلكه مصر من موانئ تعبر عن واقع يفوق التصور والخيال، مؤكدا أن مجلس الوزراء أعلن وثيقة مصر الاقتصادية تضمنت السياحة والتي تستهدف معدل نمو 20% للوصول لـ45 مليار دولار في 2030.

وطالب بضرورة توضيح وزارة السياحة الرؤية الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي، مطالبا بطة تسويقية للترويج لأنشطة السياحة الجاذبة للاستثمار مثل السياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات.

وأكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر من الدول الرائدة عالميًا في مجال السياحة، بما حباها الله به وما وفره لها تاريخها وحضارتها الضاربة في العمق، من موارد سياحية متنوعة تجعلها مقصدًا بارزًا في مجالات السياحة الثقافية والدينية والترفيهية والعلاجية، فضلا عن سياحة المؤتمرات والمهرجانات والسياحة البيئية وغيرها، ما جعل السياحة واحدة من أهم الأنشطة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، وأحد مصادر العملات الأجنبية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وقالت “فوزى”: "من الملفت للنظر أن مصر وفي ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في توفير الأمن والأمان الذي يُعدُ الخطوة الأولى للترويج السياحي، تمامًا مثلما تسعى للتغلب على معوقات السياحة وتذليل العقبات التي قد تعترضها، سواء من حيث المنشآت السياحية أو الكوادر المؤهلة أو برامج الترويج الخارجي، أو حتى التبصير ببعض المشكلات الاجتماعية والثقافية التي تتعلق بوعي المواطن، وكيفية تعامله مع السائح".

اللواء أيمن عبد المحسن النائب اللواء أيمن عبد المحسن تطوير البيئة التشريعية للسياحة وإصدار قانون موحد لتحفيز الاستثمار

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