الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"حماة الوطن" بسوهاج يدعو للترويج للمناطق الصناعية داخليا وخارجيا لجذب استثمارات جديدة

أحمد عويش
أحمد عويش

أشاد الدكتور أحمد عويش أمين حزب حماة الوطن بمركز أخميم بسوهاج، بدور المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة سوهاج برئاسة اللواء طارق الفقي المحافظ، في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل أية معوقات لخدمة المجتمع السوهاجي وخاصة القطاع الاقتصادي والصناعي بالمحافظة.

 

وأشاد أحمد عويش بما يوليه المجلس برئاسة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، من اهتمام كبير بتطوير المناطق الصناعية بسوهاج تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالصناعة وتذليل جميع العقبات أمامها خاصة أن المحافظة تضم العديد من المناطق الصناعية الواعدة ومنها منطقة الصناعية بالكوثر  ومنطقة الصناعية بالأحايوة شرق ومشروع غرب طهطا والمنطقة الصناعية بغرب جرجا.

 

واقترح الدكتور أحمد عويش عقد لقاء موسع يضم مستثمري هذه المناطق الصناعية مع المجلس الاقتصادي للمحافظة برئاسة المحافظ للوقوف على التحديات التي تواجههم وكذلك الاستماع إلى رؤيتهم في عمليات البناء والتطوير خلال الفترة المقبلة.


ودعا إلى ضرورة وضع خريطة صناعية واستثمارية متخصصة لهذه المناطق الصناعية والترويج لها داخليا وخارجيا بهدف جذب استثمارات جديدة للمحافظة والاستثمار الأمثل للثروات والإمكانيات التي تتميز بها المحافظة.


وضرب عويش، مثالا بضرورة إحياء صناعة الحرير والمشغولات النسيجية واليدوية التي تتميز بها مدينة أخميم ولها سمعة متميزة بمنتجاتها من الكتان والحرير والمشغولات اليدوية في العالم كله.

حزب حماة الوطن أمين شباب حزب حماة الوطن المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة سوهاج أمين حزب حماة الوطن بمركز أخميم

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