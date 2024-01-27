عمرو القماطي: قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل انتصار تاريخي

قال النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار محكمة العدل الدولية بإدانة اسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين، وفرض تدابير وقائية عليها، انتصار تاريخي للقضية الفلسطينية بكل معاني الكلمة ويفضح إسرائيل دوليا ويعري جرائمها.

ونوه القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بفرض تدابير وقائية مؤقتة على إسرائيل، قبيل الفصل في قضية جنوب إفريقيا ضدها بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قرار محكمة العدل الدولية خطوة مهمة وإيجابية على طريق محاسبة ومساءلة إسرائيل قانونيًا عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وهو انتصار عالمي وليس فقط إدانة محلية واقليمية.

وتابع: قرار محكمة العدل الدولية، يأتي في إطار تزايد الضغط الدولي على دولة الاحتلال لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وكبح ممارساتها غير الإنسانية التي تودي بحياة المئات من المدنيين وتخلف الدمار في الممتلكات العامة والخاصة.

واختتم النائب عمرو القماطي، حديثه بالقول، إن ترحيب مصر بالقرار عقب صدوره يؤكد تضامنها التام مع حقوق الشعب الفلسطيني ونصرته وتحركاتها إقليميا ودوليا، لتطويق هذا العدوان ووقف إطلاق النار.