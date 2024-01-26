برلمانى: كلمة الرئيس السيسى فى عيد الشرطة قطعت ألسنة المنصات المغرضة

قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة بعثت برسائل سياسية واقتصادية ذات مغزى كبير، للداخل والخارج، مشيرًا إلى أن الاستقرار أكبر ميزة يعيشها الشعب المصري وسط الفوضى التي تضرب المنطقة.

ونوه نصار، في تصريح صحفي له اليوم، بما ذكره الرئيس السيسي عن تضحيات رجال الشرطة، على مدى العصور، لافتا إلى أن رجال الشرطة المصرية قدموا نموذجا كبيرا للعطاء طوال العقود، وقدموا أرواحهم فداء للوطن وخصوصا بعد أحداث 2011 والفوضى التي تلتها، وكذلك التصدي للإرهاب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى كلمة الرئيس السيسي، خلال الاحتفالية بعثت برسائل قوية، وواضحة وشفافة لأغلب القضايا التى تشغل بال الرأي العام، كما كشف موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، والذي لا ينكره أحد في ظل مغالطات إسرائيلية سافرة.

في سياق متصل، أشار عضو صناعة البرلمان، إلى دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني اقتصادي، يشارك فيه الخبراء، وينظر في الظروف والأزمات الدولية وإلاقليمية المحيطة، قائلا: سيكون استكمال لمسيرة البناء والتنمية التى بدأت منذ سنوات، وسيعمل على معالجة الأزمة.

واختتم النائب مجاهد نصار، بالقول إن كلمة السيسي، أمس، قطعت ألسنة الكثير من المنصات الخارجية المأجورة، فالدولة تعرف المشكلة تماما، وهى مشكلة اقتصادية فقط وقادرة على تجاوزها.