برلمانى: الجهود المصرية مستمرة لوقف العدوان على غزة

أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، على أهمية الجهود المصرية المتواصلة لوقف الحرب على قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي القائم منذ 4 أشهر، قائلًا: الجهود المصرية مستمرة على كافة الأصعدة سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا.

ونوه المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، بما قاله الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة في سبيل منع توسيع الحرب، لأن ليس من مصلحة المنطقة أن تدخل في اقتتال ونتائجها صعبة على الجميع، مضيفًا: نحن بطبيعة الحال حريصون على أن نكون عاملًا لإطفاء الحرائق وليس إشعالها، لذلك نسعى دائمًا على عدم توسيع الحرب، ونتائج الأربعة أشهر للحرب أنهكت الجميع وكانت قاسية على الجميع، وحريصون على ألا تخرج الأمور عن السيطرة بشكل أكثر من ذلك.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لا توجد دولة عربية أو عالمية قامت ولا تزال تقدم، ما تقوم به مصر من أعمال لوقف العدوان، فمصر تدافع عن فلسطين حاضرًا ومستقبلًا، وتعتبرها قضية العرب الأولى، كما أنها تقف هكذا دفاعًا عن الأمن القومي المصري.

واختتم النائب يسري المغازي، أن الدور الذي تقوم به مصر في القضية الفلسطينية دور بارز ومحوري انطلاقًا من ريادتها في المنطقة، وهو ما يحسب لقيادة الرئيس السيسي ورؤيته الاستراتيجية.