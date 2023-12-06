القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينفذ حزامًا ناريًا على أراض زراعية قرب مخيم المغازى بغزة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" خبرًا عاجلًا يفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ حزامًا ناريًا على أراض زراعية قرب مخيم المغازي في غزة.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 60 فلسطينيًا من الضفة الغربية، الليلة الماضية، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى 3640 منذ 7 أكتوبر

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فإن هيئة شئون الأسرى والمحررين، أوضحت أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت إلى 3640 منذ 7 أكتوبر.