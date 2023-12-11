يسرى المغازى: المشاركة الكثيفة للمصريين فى الانتخابات رسالة قوية للعالم لا تقبل التشكيك

أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، عن وصول نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة حتى منتصف اليوم الثاني إلى 45% من قاعدة الناخبين، مشيرا إلى أن تحديات المرحلة التي تمر بها البلاد كان لها عامل كبير في زيادة نسبة التصويت وتدفق جموع الشعب على صناديق الانتخاب لاختيار رئيس مصر القادم القادر على استكمال خطى البناء بعزيمة شعبية مصرية خالصة في انتمائها لصالح بناء مستقبل أفضل لوطنها.

وأكد المغازي في تصريح صحفي له، اليوم، أن مشاركة المصريين في الإنتخابات صوبت رصاصة قوية في قلب كل الحاقدين والكارهين لمستقبل مشرق متقدما للأمام للدولة المصرية، وحرصهم على الاصطفاف الوطني خلف قيادتهم السياسية رسالة لا تقبل التشكيك أو المزايدة، بل تؤكد عزيمة المصريين الذين لم يتخلوا عن وطنهم في هذا الاستحقاق، بل شاركوا بكل الفئات والأعمار وكانوا خيرة من يستخدمون حقهم الدستوري بكل وعي وإدراك.

ولفت النائب يسري المغازي أن تصويت المصريين بهذه الكثافة التاريخية دليل قاطع بأنهم يريدون مستقبل أفضل مقدرين ثروات هذا الوطن وماضين نحو بناء الجمهورية الجديدة، واستكمال معركة التنمية والتحديات الجسيمة التي فرضتها عوامل خارجية كان لا بد على الدولة المصرية أن تتصدى حماية لشعبها وحدودها وحفاظا على أمنها القومي الذي بات يشكل أولوية قصوى، وعلى الجميع أن يكون يقظا لأي مخططات من شأنها اهتزاز عرش هذا الوطن.