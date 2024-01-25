"عادل": استمرار الحلقات النقاشية لوضع مقترحات "الجيل" بشأن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد

قال الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب ومنذ توقف المرحلة الأولى من الحوار الوطني، مستمر في عقد الاجتماعات والحلقات النقاشية تمهيدًا واستعدادًا للمرحلة الثانية من الحوار الوطني.

مقترحات حول الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد

وأشار "عادل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الحزب بدء في وضع مقترحاته بشأن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد المصري ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠، منذ إعلان مجلس الوزراء عنها، والإعلان عن طرحها للحوار المجتمعي خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطني بمشاركة الخبراء الاقتصاديين والمختصين.

ولفت إلى تقدم الحزب بمجموعة مقترحات وتوصيات متنوعة في اللجان ذات الأثر والارتباط بالاقتصاد والمواطن المصري وعلى رأسها لجان الصناعة والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر ووثيقة ملكية الدولة والاستثمار الخاص، وجميعها تم صياغتها ومناقشتها من رؤساء اللجان والمختصين بالحزب ممن يحملون الرؤية العلمية والمهنية في موضوعات ومحاور تلك اللجان مما يحقق الاستفادة وإثراء الحوار الوطني المصري في تلك الموضوعات المتخصصة.

وكان قد أكد الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للحزب للشئون الاقتصادية والمالية، إن طرح مجلس الوزراء لوثيقة التوجهات الاقتصادية على الحوار الوطني في المرحلة الثانية منه، انطلاقًا من نجاح المرحلة الأولى من الحوار الوطني المصري في خلق حالة ناجحة من التآلف السياسي والاقتصادي والمجتمعي بين مختلف القوى السياسية بمختلف انتمائتها وأيدلوجياتها وكذلك التوافق بين الخبراء الاقتصاديين والمختصين حول متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات الشعب المصري.

وأشار "عادل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الحوار الوطني في المرحلة الأولى حاز على رضاء شعبي خاصةً بعد إعلان الرئيس عبدالقتاح السيسي عن دخول بعض من توصيات ومخرجات اللجان المختلفة بالمحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي لحيز التنفيذ.