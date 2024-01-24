اقتصادية الجيل: طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية فرصة لمناقشة المستهدفات التنموية الفترة المقبلة

قال الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد لحزب الجيل للشئون الاقتصادية والمالية، إن طرح مجلس الوزراء لوثيقة التوجهات الاقتصادية على الحوار الوطني في المرحلة الثانية منه، انطلاقًا من نجاح المرحلة الأولى من الحوار الوطني المصري في خلق حالة ناجحة من التآلف السياسي والاقتصادي والمجتمعي بين مختلف القوى السياسية بمختلف انتماءاتها وأيديولوجياتها، وكذلك التوافق بين الخبراء الاقتصاديين والمختصين حول متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات الشعب المصري.

وأشار عادل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الحوار الوطني في المرحلة الأولى حاز على رضاء شعبي خاصةً بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية عن خروج بعض من توصيات ومخرجات اللجان المختلفة بالمحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي لحيز التنفيذ.

وتابع: وهو ما يجعل طرح وثيقة التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري ٢٠٢٤- ٢٠٣٠ للحوار المجتمعي من الخبراء الاقتصاديين والمختصين فرصة حقيقية لمناقشة مستهدفاتها الاقتصادية والتنموية، ومعالجة أي أوجه قصور أو استيضاح أي نقاط أو آليات تنفيذ غير واضحة بها، مما يضمن نجاح تنفيذ وتحقق ما ورد بها من خلال الحوار المجتمعي بين صانعي القرار والخبراء الاقتصاديين وممثلي فئات الشعب المصري من الأحزاب والقوى السياسية.

تهنئة رجال الشرطة بعيدهم

وهنأ ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة بعيد الشرطة الذى تحتفل به مصر الرسمية ومصر الشعبية فى 25 يناير من كل عام تقديرًا لتلك الوقفة البطولية لرجال الشرطة فى مدينة الإسماعيلية فى مواجهة قوات الاحتلال الإنجليزى فى عام 1952، رافضين فيها بشجاعة وبطولة إنذار قائد قوات الاحتلال، مسجلين فى تاريخنا بأحرف من نور مواجهتهم بسلاحهم البسيط قوات الاحتلال بعتادها ودباباتها لنحتفل بها كل عام.

وتابع، في بيان له: نحكى في تلك الذكرى للأجيال الجديدة شجاعة وبطولة رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فى مواجهة جيش الاحتلال فى رسالة واضحة بأن مصر ومؤسساتها وعلى رأسها هيئة الشرطة لن تقبل استمرار الاحتلال وعليه أن يحمل عصاه ويرحل.

وأكد رئيس حزب الجيل: نسجل فى احتفالنا بعيد الشرطة هذا العام مواقفها الشجاعة ضد الإرهاب الأسود الذى قدم فيها رجال شجعان أرواحهم الطاهرة ودماءهم الذكية من أجل تطهير الوطن منه وتأمين حياة المواطنين وفرض الأمن والأمان والسلام فى ربوع الوادى وسيناء المقدسة.