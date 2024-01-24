الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مدحت الكمار: كلمة السيسي في عيد الشرطة تؤكد القدرة على حل الأزمة الاقتصادية بالحوار

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على أهمية الرسائل التي بعث بها الرئيس السيسي خلال احتفالية ذكرى عيد الشرطة الـ 72، قائلا: جاءت في الوقت المناسب للداخل والخارج وأكدت على تحرك الدولة لحل مختلف المشاكل، والمهم استقرارها وأمنها.

ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بدعوة الرئيس السيسي إلى إجراء حوار فيما يخص الاقتصاد،  وقوله:"محتاجين نعمل حوار أعمق وأشمل فيما يخص الاقتصاد"، مضيفا: فيه فرق كبير إنك تقول رأى وإنك تنفذ الرأى مع رأى عام، مع ناس ومع دولة وفيه ظروف كتير قوى بتتحط فى الاعتبار".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما قاله الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية خسرت اكثر من 450 مليار دولار بسبب أحداث 2011 و120 مليار دولار بسبب مواجهة الارهاب، وهو ما ضغط على موارد الدولة خصوصا وأن مصر ليست دولة غنية، منوها بالحوار الوطني والذي اتاح الفرصة للكلام في قضايا كثيرة.

وشدد نائب القليوبيه، أن مصر أمامها أزمة واحدة وهى فى الاقتصاد ويمكن استغال الفرصة فى الحوار الوطنى للوصول لحل، بحسب كلمة الرئيس.

واختتم النائب مدحت الكمار، حديثه بالقول: كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة جاءت واضحة تماما وقوية  وتؤكد على قدرة الدولة على الحل بتكاتف الجميع.

من جانبه أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ 72، لعقد حوار اقتصادي أعمق وأشمل، مشيرا إلى أن ما تمر به مصر من تحديات اقتصادية تتطلب تضافر الجهود والاستفادة من جميع  الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية قدرة على العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها منذ سنوات.

وقال "الجندي"، إن الحديث النظرى عن القضايا الاقتصادية بيصطدم في كثير من الأحيان بالواقع بما يضمه من ظروف وأزمات دولية وإقليمية، مشددا على ضرورة أن تتكاتف جميع الجهود الوطنية وفئات المجتمع المصري من أجل أن تتمكن مصر من عبور الصعوبات التي أخلفتها الأزمات الدولية المتعاقبة وكان أبرزها أزمة جائحة كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية.

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