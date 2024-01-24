الأربعاء 24 يناير 2024
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سياسي

قيادى بـ"مستقبل وطن": كلمة الرئيس السيسى خلال احتفالية الشرطة اتسمت بالشفافية

محمد شحاته عضو أمانة
محمد شحاته عضو أمانة العلاقات الخارجية

ثمن محمد شحاتة، عضو أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية عيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، مشيرًا إلى أنها جاءت حاملة للعديد من الرسائل بشأن الداخل والخارج، واتسمت بالشفافية والمصارحة بشأن خطورة الفترة الراهنة والتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.

وأكد شحاتة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تأكيد الرئيس في كل خطاباته على موقف مصر تجاه وقوفها بجانب أشقائها في فلسطين، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه، يعكس للعالم ثبات الرؤية المصرية التي أعلنتها منذ البداية، وماضية في طريق الدفاع عن القضية الفلسطينية والتنديد بالجرائم الوحشية والهمجية واللانسانية التي تتعامل بها إسرائيل.

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وأشار عضو أمانة العلاقات الخارجية: إلى حديث الرئيس بشأن الأزمة الاقتصادية الداخلية، منوها بكلمته" أراد الله لهذا الجيل أن يجعل الوطن على كتفيه يعبر به جبالًا من الصعاب، وأقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية  في مصر، وأقدر صلابة المصريين في مواجهتها"، مشيرًا إلى أن الرئيس على دراية بالمصريين الآن جراء تحملهم لتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة من ارتفاع في الأسعار وتغيير سعر العملة.

وأضاف محمد شحاته، أن دعوة الرئيس لعقد حوار اقتصادي موسع وشامل، تؤكد حرصه على لم شمل الجميع من أجل تحقيق التكاتف والمساندة للعبور من تلك الأزمة الاقتصادية بأقل الخسائر، إيمانًا بضرورة الحوار وأهميته من أجل استكمال المسيرة التنموية ودفع عجلة الإنتاج بتضافر الجهود مع مختلف مؤسسات وهيئات الدولة المصرية.

من جانبه أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ72، لعقد حوار اقتصادي أعمق وأشمل، مشيرًا إلى أن ما تمر به مصر من تحديات اقتصادية تتطلب تضافر الجهود والاستفادة من جميع  الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية قدرة على العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها منذ سنوات.

حزب مستقبل وطن احتفالية الشرطة إجازة عيد الشرطة 25 ناير احتفالية عيد الشرطة

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