حزب الجيل يُهنئ الرئيس السيسي والشعب بعيد الشرطة

هنأ ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة بعيد الشرطة، الذي تحتفل به مصر الرسمية ومصر الشعبية في 25 يناير من كل عام، تقديرا لتلك الوقفة البطولية لرجال الشرطة في مدينة الإسماعيلية فى مواجهة قوات الاحتلال الإنجليزي في عام 1952، رافضين فيها بشجاعة وبطولة انذار قائد قوات الاحتلال، مسجلين في تاريخنا بأحرف من نور مواجهتهم بسلاحهم البسيط قوات الاحتلال بعتادها ودباباتها لنحتفل بها كل عام.

وتابع، في بيان له: نحكى في تلك الذكرى فيها للأجيال الجديدة شجاعة وبطولة رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فى مواجهة جيش الاحتلال فى رسالة واضحة أن مصر ومؤسساتها وعلى رأسها،هيئة الشرطة لن تقبل إستمرار الاحتلال وعليه أن يحمل عصاه ويرحل.

أكد رئيس حزب الجيل: نسجل فى احتفالنا بعيد الشرطة هذا العام مواقفها الشجاعة ضد الإرهاب الأسود والذى قدم فيها رجال شجعان أرواحهم الطاهرة ودماؤهم الذكية من أجل تطهير الوطن منه وتأمين حياة المواطنيين وفرض الأمن والأمان والسلام فى ربوع الوادى وسيناء المقدسة.

وأكد "الشهابي"، أن حزب الجيل يسجل فى احتفاله بعيد الشرطة هذا العام هذا التطور التكنولوجى الكبير فى تقديم الخدمات والاوراق التى يحتاجها المواطن وكذلك يسجل هذه المعاملة الإنسانية الراقية التى يقابلها المواطن فى أقسام الشرطة ومراكزها التى صاحب فيها تحديث المبنى ونظافته بإحترام كرامة المواطن وحقوق الإنسان.

أنهى رئيس حزب الجيل، تهنئيته بتحية العرفان والتقدير والاحترام لهيئة الشرطة المصرية وزيرا وقادة وضباط وصف ضباط واصفا عطاؤهم بأنه يصل الليل بالنهار متعبدين الله من خلال هذا التفانى والإخلاص الذى يقدمونه للوطن والشعب.