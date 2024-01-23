أكاديمي: أكاذيب اسرائيل بشأن تهريب الأسلحة لغزة محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع

استنكر الدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مزاعم إسرائيل والتصريحات غير المسئولة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الاسرائيلي وقادة المنطقة الجنوبية، بشأن وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود.

إسرائيل تحاول إبعاد مصر عن دائرة الدفاع عن القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن سلسلة الإدعاءات والافتراءات التي تحاول من خلالها اسرائيل، إدخال مصر في مسار مختلف لإبعادها عن دائرة الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأكد فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اكاذيب اسرائيل تروج بمحاولات مستميتة سواء خلال فريق الدفاع أمام محكمة العدل الدولية، أو ما يتم طرحه من افتراءات بشأن تهريب الأسلحة لقطاع غزة، من أجل فرض استراتيجية الأمر الواقع، لافتا أن إسرئيل تريد ان تفرض ترتيبات أمنية على قطاع غزة، سواء بتقليص مساحة القطاع او تقطيعه لأجزاء ولكنها بكل تأكيد ستجد صعوبات.

اتفاقية السلام تمر باختبارات صعبة

ولفت أن ممر "صلاح الدين" تحكمه قواعد ونظم خاصة، مما سيعرض اتفاقية السلام لعدد من الاختبارات وبالتالي اسرائيل ليس مدركة من ستتعامل معه في هذا الملف.

وأشار إلى أن هذه الروايات الاسرائيلية هي جس نبض لمصر، عن كيفية التعامل ومحاولة لادخال مصر لمعمعة والتأكيد على وجود عدد من الخيارات المختلفة عن فكرة إقامة دولة فسلطين.

مصر لديها إمكانات للرد والتعامل مع كل ما يجري وتكذيب

وأضاف أن مصر لديها إمكانات للرد والتعامل مع كل ما يجري وتكذيب ما يطرحه الجانب الاسرائيلي سواء فيما يتعلق بتهريب الاسلحة داخل الانفاق او الخاصة بمعبر رفح.

من جانبه استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الإدعاءات والمزاعم التي يروج لها المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية عبر أنفاق زعمت وجودها بين الجانبين،